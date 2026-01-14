Почина бившият президент на Кипър Георгиос Василиу

Бившият президент на Република Кипър Георгиос Василиу почина тази нощ в болница в Никозия, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, цитирайки публикация на семейството му в социалните мрежи.

Василиу бе хоспитализиран на 6 януари в критично състояние.

„След две години страдание, моят любим Георгиос, моят спътник в живота от 59 години, почина спокойно в нашите обятия тази нощ. Трудно е да се сбогувам с този човек, който беше изключителен съпруг и баща, изпълнен с доброта и любов към родината и хората“, написа съпругата на бившия президент, Андрула в Екс.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис изрази съболезнованията си по повод смъртта на 94-годишния Василиу.

„С тъга научих за кончината на бившия президент Георгиос Василиу, чието име беше синоним на усилията за икономическо развитие на страната, социален напредък на народа ни и модернизация на кипърската държава във всички сфери“, заяви Христодулидис.

Василиу, известен и като бизнесмен, беше третият президент на Кипър след обявяването на независимостта от Великобритания през 1960 г. Той оглавяваше страната от 1988 до 1993 г. и постави основите за присъединяването ѝ към Европейския съюз, което стана факт през 2004 г.