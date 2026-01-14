Марин льо Пен с нова защитна стратегия, не се отказва да играе за Елисейския дворец

Марин льо Пен играе за Елисейския дворец и бъдещето си в политиката, но Бардела е готов за президентските избори

Никога не съм чувала за извършване на престъпление

Лидерът на френския "Национален сбор" Марин льо Пен, готова да се бори за президентските избори през 2027 г., които биха могли да я отведат в Елисейския дворец след три поредни загуби, търси реабилитация от съдиите на Апелативния съд в Париж. Но преди всичко тя се стреми да отмени в своя полза първоначалната присъда от четири години затвор (две условно и две с гривна) и пет години забрана за участие в избори, което би поставило последния пирон в ковчега на политическата ѝ кариера, пише ANSA.

Облечена в син костюм и розова риза, 57-годишната лидерка на националистите пристигна рано в съдебната палата и демонстрира изключителна сдържаност пред журналистите около нея. В съдебната зала се очерта новата ѝ защитна стратегия, много по-мека от тази, която беше възприела досега: да не твърди, че е невинна, нито да отрича фактите, а да настоява за човешкия фактор: "Ако е имало някаква вина", беше първото ѝ изявление пред магистратите, "никога не съм чувствала, че съм извършила престъпление". Адвокатите ѝ намекнаха за липса на "умисъл", "дори да е имало вина", когато "наехме нашите асистенти през 2004, 2009 и 2014 година". След това тя посочи с пръст Европейския парламент, че "не е вдигнал тревога, както е трябвало да направи". По-специално, институцията в Страсбург, според Льо Пен, "е била наясно с всички съставни елементи на тези спорни договори" на парламентарните асистенти, но не ги е разкрила. "Не скрихме нищо", категорична бе тя пред съдиите.

Льо Пен беше призната за виновна в създаването на "схема" между 2004 и 2016 г. за получаване на контрол върху заплатите, изплащани от Европейския парламент на неговите евродепутати. Тези суми са били предназначени за възнаграждение на асистентите на партията (тогава "Национален фронт") в ролите им в Брюксел и Страсбург. Според прокуратурата обаче асистентите всъщност са работили единствено за партията или дори за нейните лидери. Съдът оцени щетите за хазната на европейските институции на 3,2 милиона евро, а 1,1 милиона евро, са вече възстановени от някои от 25-те обвиняеми. Първоначалната осъдителна присъда би попречила на лидера на "Национален сбор" да се кандидатира за Елисейския дворец, но дори благоприятен изход от обжалването все пак би ѝ оставил много ограничен срок, в който да се кандидатира отново. Делото ще продължи до 11 февруари, като се очаква присъдата да бъде произнесена това лято.

След първоначалната ѝ осъдителна присъда, рейтингът ѝ на популярност преди президентските избори се е влошил, като е в полза на председателя на партията и нейния "очевиден наследник" Жордан Бардела. В последното проучване, публикувано в неделя, 49% от французите казват, че Бардела има най-голям шанс да спечели президентските избори, докато само 16% мислят същото за Льо Пен. Бардела би бил и "по-добър президент на републиката от нея", според 30% от анкетираните, в сравнение с 22%, които мислят обратното.

