Президентът Еманюел Макрон е дете, жадно за внимание, което превърна Франция в „болния човек на Европа“, заяви Марин льо Пен в неделя, докато призоваваше за избори.

Лидерът на дяснопопулистката партия „Национален фронт“ осъди президента часове преди Франсоа Байру, затрудненият министър-председател на Макрон, да загуби вот на доверие в парламента в понеделник.

Това би го направило вторият правителствен ръководител, свален за по-малко от година, след като Мишел Барние, бившият преговарящ на ЕС за Брекзит, беше принуден да се оттегли през декември.

С всички опозиционни партии и дори някои депутати от собствения му центристко-десен алианс, които се готвят да гласуват срещу него, Байру изглеждаше примирен със съдбата си.

„Има по-лоши неща в живота от това да си начело на правителство и правителството да бъде свалено“, каза 74-годишният центрист пред новинарски сайт Brut.

Напускане на Байру вероятно ще постави Макрон на фронтовата линия на криза, която критиците твърдят, че се е разпалила по негова собствена вина. Изненадващото му решение миналата година да свика предсрочни парламентарни избори доведе до безизходица в Народното събрание и такава нестабилност, че Ален Дюамел, уважаван коментатор, заяви, че страната е изправена не само пред политическа буря, но и пред „криза на режима и криза на обществото“.

Помощниците на Макрон информираха медиите, че той може да замени Байру със социалистически премиер, способен да изгради съюз между левицата и центъра. Оливие Форе, първият секретар на Социалистическата партия, заяви, че е „на разположение“ за работата.

Подобно назначение би включвало обръщане на програмата за ниски данъци, благоприятна за бизнеса, преследвана от Макрон, откакто дойде на власт през 2017 г. Но при продължаващото отсъствие на парламентарно мнозинство, той може да бъде принуден да също да се примири със съдбата си.

57-годишната Льо Пен, която беше посрещната от ликуващи поддръжници в избирателния си район в Северна Франция в неделя, заяви, че ще се опита да свали всеки министър-председател, който не успее да приложи политиките на партията й.

Вместо това тя призова за нови парламентарни избори, за да се прекъсне тази безизходица, която според нея подтиква избирателите към „гняв и отчаяние“, като същевременно подкопава доверието на бизнеса и дискредитира Франция на международната сцена.

Осъждайки Макрон и „всички, които са му служили“, тя каза: „Днес, по тяхна вина, Франция е болният човек на Европа.“

Байру беше прав да иска да се справи с „непоносимото“ дългово бреме на страната, но сгреши в решенията, които предлагаше, добави тя. Льо Пен обяви, че „Начионален фронт“ ще се присъедини към левите партии, гласувайки срещу него.

Тя поиска ограничаване на имиграцията, което според нея ще спести поне 20 милиарда евро годишно, намаляване на нетния годишен принос на Франция от 7 милиарда евро в бюджета на ЕС, „ФБР за измами“ за разкриване на данъчни и социални измами и край на „токсични“ правителствени програми, като инвестиции във възобновяема енергия.

Льо Пен заяви, че икономическите трудности на страната са плод на политическата криза, причинена от „капризите на детински президент, нуждаещ се от внимание“.

Лидерът на "Националния фронт" заяви, че Джордан Бардела, „борцовият и решителен“ 29-годишен председател на партията, ще стане министър-председател, ако спечели парламентарните избори.

Бардела си мислеше, че ще получи поста миналата година, след като партията му спечели първите избори, но не успя, когато опонентите му обединиха сили на втория тур.

След като беше осъдена за корупция миналата година, на Льо Пен беше забранено да се кандидатира за длъжност и самата тя не можеше да се яви на парламентарни избори.

Освен ако не отмени решението при обжалване догодина, на Льо Пен също ще бъде забранено да се кандидатира за президент, въпреки че анкетите я дават преднина.