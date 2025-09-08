Политическата криза във Франция разкрива дълбок разрив между народа и неговите политици

Още по темата: Марин льо Пен: Макрон превърна Франция в болния човек на Европа 08.09.2025 08:30

Анализът е на кореспондента на The Guardian в Париж Анжелик Хрисафис

Тъй като френското правителство е изправено пред вероятен колапс при вот на доверие в понеделник, потапяйки втората по големина икономика на еврозоната и ключова дипломатическа сила във вътрешнополитическа криза, Джонатан Денис, 42-годишен банков мениджър и активист за здравни права, беше загрижен за ужасното въздействие, което това ще окаже върху умиращите и терминално болните във Франция.

Центристкият президент Еманюел Макрон обеща, че асистираното умиране и подобрените палиативни грижи ще бъдат най-голямата социална реформа през втория му мандат, но законопроектът, който трябваше да бъде разгледан в Сената следващия месец, сега рискува да бъде забавен отново от непредсказуемата смяна на четирима министър-председатели за малко повече от три години.

„Болните хора, които страдат и искат форма на асистирано умиране, защото не могат да се справят, ще намерят това за катастрофално – ако имат парите, ще трябва да пътуват до Швейцария, ако са физически способни, ще отидат в Белгия или други хора ще са принудени да им им отнемат живота, което за съжаление често се случва във Франция“, каза Денис.

Бащата на Денис, лаборант в селски район на Източна Франция с терминален рак, избра да сложи край на живота си чрез незаконна, тайна евтаназия през 2008 г.

„Бях потопен в скръб, докато трябваше да пазя тайната за това как е починал“, каза Денис.

Сега той ръководи кампанията за асистирано умиране и палиативни грижи, като президент на Асоциацията за правото да се живее с достойнство. Признак за проблемната и неравномерна здравна система на Франция е, че 20 департамента в цяла Франция дори нямат специално звено за палиативни грижи. Това символизира как Макрон, въпреки дипломатическите си усилия на световната сцена, е изправен пред политическа безизходица у дома.

В понеделник се очаква центристкият френски премиер Франсоа Байру, 74-годишен югозападен политик, шофиращ трактор, който нарича себе си градител на консенсус, да бъде свален с вот на доверие, който ще сложи край на неговото малцинствено правителство само след девет месеца. Предишният министър-председател, бившият преговарящ за Брекзит от десницата, Мишел Барние, се задържа само три месеца, преди и той да бъде свален от парламента миналия декември.

На пръв поглед причината за падането на Байру е бюджетът. Непопулярният му план за намаляване на дълга на стойност 44 милиарда евро, включващ премахване на два официални празника и замразяване на повечето разходи за социални помощи, беше широко отхвърлен в цялата политическа класа. Той знаеше, че парламентът ще му наложи санкции заради това тази есен, затова избра да се хвърли пръв.

Но френската политическа криза е много по-дълбока. Става въпрос за нарушените отношения между народа и неговите политици, което изглежда вероятно да влоши политиката на страната до президентските избори през 2027 г. и след това, тъй като крайната десница остава мощна сила. „Има широк гняв към политическите лидери, за които се смята, че не носят никаква полза на хората... които се смятат, че играят повече за своето политическо бъдеще, отколкото за това на страната“, каза Матийо Галард, директор на изследванията в социологическата агенция Ipsos.

Проучване на Verian за списание Le Figaro този уикенд установи, че само 15% от французите се доверяват на Макрон да разреши политическата криза. Президентът, като държавен глава с правомощия по външната политика и националната сигурност, назначава директно министър-председател, който да управлява вътрешните работи. Но няма очевидна, консенсусна фигура, която да замени Байру. Всеки нов избор от центъра на Макрон или от централно-лявото крило може да се сблъска с подобно отстраняване. Вместо това президентът може да свика предсрочни парламентарни избори, но това е по-малко вероятно и всяко гласуване може да бъде неубедително.

„Нищо не показва, че на избори спонтанно ще има мнозинство отляво или отдясно, което би решило проблема“, каза Люк Рубан от центъра за политически изследвания Cevipof в университета Sciences Po.

Междувременно крайнодесния "Национален фронт" използва времето, за да изгради подкрепа сред френската бизнес общност, която е все по-отворена към него на фона на опасенията относно нестабилността в страната. Едвиж Диас, депутат от "Националния фронт" в Жиронд в западна Франция, се е срещала с бизнес лидери в Бордо и е агитирала избирателите. Тя каза: „Вотусът на доверие на Байру се възприема от нашите поддръжници като източник на надежда.“ Партията се подготвяла за случай на нови избори, каза тя: „И този път имаме твърдото намерение да ги спечелим, което би означавало, че потенциално след четири седмици бихме могли да бъдем на власт.“

В своя избирателен район Ивелин, западно от Париж, Бенджамин Лукас, ляв депутат от малката партия Génération.s, която е свързана със Зелените, е агитирал пазари и е подготвял предизборни листовки в случай на предсрочни избори. На парламентарните избори миналата година той победи крайнодесен кандидат в своя избирателен район, когато левицата сформира съюз, за ​​да блокира крайната десница в цяла Франция, но този ляв съюз е под напрежение.

„Тази криза и гневът, който французите изпитват, подхранват крайната десница“, каза Лукас. „Така че сме в много рискована ситуация... Или левицата е обединена и може да спре настъплението на крайната десница и също така да спечели избори, или сме разделени... и има страх, че Франция един ден ще има крайнодясно правителство, което би разтърсило цяла Европа.“

Той каза, че е погрешно да се мисли, че победата на крайната десница във Франция ще бъде краткотрайна. „Вижте Джорджия Мелони от Италия, която е силно утвърдена във властта, и президента на САЩ Доналд Тръмп, който беше преизбран“, каза той.

Коренът на френската политическа криза се връща към много погрешно разбраното решение на Макрон да свика предсрочни избори миналия юни. Когато беше избран за президент през 2017 г., той имаше голямо парламентарно мнозинство заради своята про-бизнес и про-европейска позиция, но при преизбирането си през 2022 г. не успя да получи абсолютно мнозинство, което ограничи способността му да приема законодателство. Затова той реши внезапно да рискува, опитвайки се да си върне националното събрание на предсрочни законодателни избори миналата година. Но той свика гласуването в много рискован момент, когато най-големите му опоненти, крайнодесния "Национален фронт" на Марин льо Пен – която той нарече расистка, ксенофобска и опасна за Франция – бяха в най-високата си точка след спечелването на европейските избори.

Кампанията беше разделяща и резултатите бяха неубедителни: парламент, разделен между три групи, без да се има предвид, че е налице временно разделение. Левият съюз спечели най-много места, но не успя да постигне мнозинство. "Националният фронт" спечели най-много гласове и се превърна в сила, с която трябва да се съобразяваме, но нямаше мнозинство. Центристката групировка на Макрон загуби места, но все още присъстваше.

Резултатът стана известен като „коалиция на губещите“ и сериозно навреди на доверието в политиката във Франция. Макрон не избра министър-председател отляво, която имаше най-голям брой места, нито от крайната десница, която имаше най-голям брой гласове, а вместо това избра Мишел Барние от традиционната десница, „Републиканците“, чиято партия имаше слабо представяне. Правителство беше сформирано от смесица от намалелите и непопулярни центристи на Макрон и малката традиционна десница и продължи да функционира под ръководството на Байру. То символизира властта, дадена на тези, които дойдоха последни. Избирателната активност миналата година беше най-високата от десетилетия, но хората смятаха, че резултатът е игнориран.

Цената за това все още се плаща, не само с прогнозираното падане на Байру, но и с протестно движение следващата седмица, известно като „Блокирай всичко“, което може да означава барикадиране на пътища и бизнеси на фона на улични демонстрации, последвани от водени от синдикатите стачки в болниците и железопътните линии през следващите седмици. Правителството се опасява от повторно пробуждане на антиправителственото протестно движение „жълти жилетки“ през 2018 г. и демонстрациите през 2023 г. срещу повишаването на пенсионната възраст от Макрон.

17-годишната София Тизауи, която ръководи ученическия съюз на лицея USL, заяви, че гимназисти също ще блокират училища. Тя каза, че младите хора са притеснени за образованието си и за това как да свържат двата края, но и за демокрацията:

„Еманюел Макрон не уважи миналогодишния вот на парламента и затова чувството на негодувание нарастваше много преди бюджетът да стане проблем“, каза тя.

Много от протестиращите, организирани онлайн, говорят за икономическа несправедливост. Докато силната мрежа за социално осигуряване на Франция традиционно е балансирала зейналото неравенство в някои от европейските ѝ съседи, изследванията показват, че бедността във Франция се увеличава, докато нарастващата концентрация на наследено богатство предизвиква сравнения с Франция от 19-ти век.

Марион Карел, професор по социология в университета в Лил, каза, че във Франция има усещане за „малките хора срещу големите“, което придава „предреволюционна“ атмосфера на подготовката за протести, дори и да смята, че не всеки, който се бори да свърже двата края, ще излезе на улицата. „Има силен гняв от това, че не са изслушани, и усещане, че политиката не води доникъде“, каза тя.

Макрон изключи оставка – твърде много е заложено на карта на международна сцена с Украйна и Близкия изток. Но призивите той да си тръгне идват не само от левия Жан-Люк Меланшон, но и от някои от по-традиционната десница.

Политиците от всички страни смятат, че единствената им надежда е да овладеят гнева. Беатрис Беле, депутат от социалистите на остров Мартиника, където имаше протести срещу високите разходи за живот, като цените са много по-високи, отколкото в континентална Франция, каза: „Има нещо в общата атмосфера, което не е само френско, а почти глобално: един вид студен гняв, защото хората виждат как ултра-свободно-пазарната капиталистическа система смазва хората и превръща живота им в оцеляване. Има усещане за несправедливост и че нещо не е наред със системата.“