Политици с райски газ. Главозамайване от „успехите“

Мирното съвместно съществуване няма алтернатива, няма!

Автомобил полита и влиза в автобус; трамвай се движи като самолет и пропада в подлез; АТВ прави зиг-заг и трепе невинни хорица; прокурори и съдии влачат дела с години/десетилетия; полиция “не знае” за ежедневния бизнес на отлежали наркопласьори; политици и държавни финансисти песни пеят за светлото настояще и и ослепяващото бъдеще.

В този луд, луд свят!

Райският газ е просто компонент от всичките тези залитания и политания, няма как да си обясним това масово “летене”?!

А реалностите са стряскащи. За тях трябват хладни глави и топли сърца.

1. Кратък преглед за нашите международни успехи.

На военния парад в Пекин присъстваха повече държавни ръководители, отколкото могат да се съберат в “обединения Запад”. Сега бяха повече, отколкото бяха на предишния голям военен парад в Китай на 1 октомври 2019 г. по случай 70-годишнината от основаването на Китайската народна република. На онзи парад присъстваха ръководители и високопоставени представители от над 100 страни и международни организации. Общото население на страните, които изпратиха свои представители тогава на парада, е приблизително 4,8 милиарда души, което представлява около 62% от световното население по това време. А сега са още повече.

Простичко казано, 2/3 от страните в света не се вместват в евроатлантическите ценности, в изискванията за членство в безкрайно разширяващия се ЕС, за еврозоната.

Какво да се прави с тях от “обединения Запад” (или) какво те ще правят с “обединения Запад”?!

Да се готвим зя война или за мирно съвместно съществуване - това не е алтернатива!

Война вече не може да се спечели!

Днес на планетата остават приблизително 12 000 ядрени оръжия, като близо 10 000 са потенциално използваеми във война, и няма планове, които да предполагат, че ядрените държави възнамеряват да се откажат от арсеналите си скоро.

Малко точни сметки по въпроса.

“Ядрен Армагедон” означава последиците от ядрената зима - продължително глобално охлаждане на климата в резултат на замърсяването на атмосферата със сажди от пожарите, започнати от ядрените експлозии. Това би довело до колапс на селското стопанство и глобален глад.

Обмен от само 100 ядрени бойни глави с мощност 15 килотона (като тази в Хирошима) всяка, насочени към градски цели, ще предизвика изхвърляне в атмосферата на 5 тераграма сажди (5 милиона тона) биха довели до значително охлаждане на повърхността на Земята, намаляване на валежите, разрушаване на озоновия слой и рязко намаляване на селскостопанското производство в световен мащаб за повече от десетилетие. Милиарди хора биха загинали от глад.

Пълномащабен обмен от около 4000 ядрени бойни глави (по-голямата част от арсеналите на двете страни САЩ и Русия по време на изследването) насочени към военни и икономически цели (които често са в близост до градове) означава нещо апокалиптично. В атмосферата биха се изхвърлили над 150 тераграма сажди. Средните глобални температиви ще паднат с 8-9°C в продължение на години. Това е повече от Ледниковата епоха. Вегетационният период на планетата практически ще прекъсне. Замразяването на океаните ще се увеличи, променяйки албедото (отразяващата способност) на планетата. Животът на Земята ще бъде променен за няколко десетилетия, ако не и векове. Оцеляването на човечеството като цяло би било под въпрос. Използването на няколко хиляди оръжия (от порядъка на 3000-4000 - хип-хип-ура, имаме ги!) би било напълно достатъчно за създаване на условия на “ядрен Армагедон”, довеждащ до вероятно изчезване на човечеството.

Който говори за “спечелване на война” е идиот (по-точно: пълен идиот), с една дума.

Извод 1. Мирното съвместно съществуване няма алтернатива, няма!

И САЩ, и особено вторачения в “победата в Украйна” ЕС, трябва да почистят масите за преговори и да търсят удобни столчета.

2. Кратък преглед на икономическите успехи на ЕС.

Евростат илюстрира икономическите успехи на съюза: най-висок растеж имат цените на жилищата - 5,7%, следвани от ръста на инфлацията - 2,4%, докато БВП нараства с гръмките 0,2% (стагнация?).

Дълговете (на държавите, на частния сектор и на домакинствата) скачат феноменално, единствената надежда на държавниците е да ги почистват с висока инфлация.

“Локомотивът” на ЕС - Германия, пъшка и се задъхва. Картината в момента там показва 3,025 милиона безработни. Това е със 153 000 повече отколкото преди година. Към това се добавят 7000 повече наети на краткосрочна работа и 70 000 повече, които сега са класифицирани като дългосрочно безработни.

Напук на икономическите данни, сега ЕС ще гони мечтанието си за 5% от БВП за отбрана/нападение, като голямата част от новите оръжия ще се закупуват от САЩ, за да стане американската икономика отново велика. 5% от БВП за отбрана при под 1% растеж на БВП означава само едно - рязане, рязане и рязане на социални разходи.

За да стане панорамата на икономическите успехи на ЕС още о-ярка, няма как да не отбележим изнасиленото споразумение САЩ-ес (ЕС е с малки букви, понеже прие всичко, което му бе наложено).

Гледаме с тревога светлите бъднини, но нещо сметките не ги връзваме.

Извод 2. Налага се ЕС да провежда политика от тип “Ново начало” - твърдо, “мъжки” (в добрия смисъл) и координирано, иначе ще се отправи към конкуренция в зоните.

И - няма как да не го кажем - да провежда политика на диверсификация на доставките, а не едностранно ориентиране само към страната на “татко”.

3. Кратък преглед на райска България.

Новият полусезон на НС и МС вече се отпуши със закана “пълен 4 годишен мандат”. Слепката ГЕРБСДСБСПОЛИТН (15 буквички с около 30 партии, основно от ОЛ) и с подкрепата на АПС, както и лично от най-влиятелната фигура, “няма алтернатива” (според БСП-ОЛ).

Че откъде ще има алтернатива?!

В НС на първия ред са отлежали политици, в “независимите институции” са верноподаници на от първа категория.

Икономическите резултати са изумителни!

1/3 от всички оръжия за Украйна са българско производство; инфлацията е смачкана на 5,3% от светата троица (НАП, КЗК и КЗП, които са телевизионни звезди); ръстът на БВП е 3,1% при отрицателен ръст на промишленото производство от 98,3% - продължаваща деиндустриализация; брутният външен дълг в края на юни 2025 г. възлиза на 53.03 млрд. евро (47.2% от БВП), което е с 8.33 млрд. евро (18.6%) повече в сравнение с края на юни 2024.

Любопитна подробност: цените от потребителската кошница се мерят по тържищата и стоковите борси, а не в крайните търговски обекти - така инфлацията се овладява със стоманена хватка!

А междувременно: на гол тумбак - чифте заводи за барут!

Ако някой ви лъже че положението е розово, тествайте го за райски газ!

Вода няма, газ - колкото искаш (поръчки по интернет, доставки - на място).

И понеже предстои - което няма да се случи навреме - внасянето на новия проект на държавен бюджет за 2026 г., най-радостната новина от високопоставените слуги на народа е една: “Няма да си пипаме данъците!”.

Да го прочетем на чист български език: ниските данъци върху (нашите) Големи доходи и Големи богатства са гарантирани, но мислим (Дянков) да ви дигнем ДДС-то!

Политическата есен изглежда стабилна, понеже РР още не е направил партия. Единственият, които може да го спре по пътя към първото място във властта е Боташ, никой друг.

Народът е търпелив, търпелив, но до едно време!

До като му дойде времето!

Извод. Годината ще бъде “закърпена”, но възелът ще се разплита догодина.

Спете спокойно, деца!