Най-после! Глобяват и пешеходците за говорене по телефон

От неделя влизат в сила над 100 промени в Закона за движение по пътищата

Наказание 100 лева, но полицията преценява дали минувачът говори, чати или само носи мобилното устройство

Минувач, който говори, чати или само гледа екрана на телефона или друго мобилно устройство, докато пресича на пешеходна пътека, получава 100 лева глоба. Толкова трябва да плащат за същото нарушение и шофьорите на автомобили, мотори, велосипеди и тротинетки, ако използват телефона без устройство “свободни ръце”. Санкциите влизат в сила от неделя - 7 септември, заедно с още над 100 поправки в Закона за движение по пътищата.

На 3 места тол камери заснеха 378 нарушители за 12 часа

Досега “телефонистите” зад волана плащаха 50 лв., а пешеходците изобщо не бяха наказвани. Ако телефонът или таблетът само се носят от пешеходеца при пресичането на платното и не се използват, тогава няма да има глоба, уточни зам.-шефът на “Пътна полиция” Мария Ботева. От думите є стана ясно, че преценката дали мобилното устройства се използва ще е на катаджиите, когато организират хайки по кръстовищата.

Както писа “Труд news”, поправките на закона включват 12 изцяло нови текста, над 60 преработени и 12 несъщестували до момента дефиниции, допълнителни правила за пешеходци, велосипедисти и тротинеткаджии, плюс увеличение на някои от глобите.

Новост без аналог е засичането на средна скорост с тол камерите, като първите сертифицирани 11 отсечки вече са обявени на сайта на тол управлението. Вчера шефът на тол управлението проф. Олег Асенов съобщи, че за 12 часа на 3 от отсечките на магистралите “Тракия” и “Струма” и на Северната скоростна тангента за 12 часа са регистрирани 38 000 преминавания, като с пруевишена средна скорост са заснети 378 превозни средства. Има единици рекордьори, които са се движели през отсечките със 190 км/ч, като и 51 шофьори - със 160 км/ч. Те обаче няма да бъдат глобени, тъй като законът започва да действа от полунощ в събота срещу неделя.

При глобите за скорост е приет нов текст, според който за превишаване с над 50 км/ч извън населено място се налага глоба 600 лв. и за два месеца се взема книжката, като за всеки следващи 5 км/ч превишение над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв. Досега при повторно нарушение на скоростните режими в рамките на една година шофьорът плащаше двойна глоба. Новото е, че за системно нарушение - трето за една година, глобата става тройна.

Глоби за шофьорите ОТ НЕДЕЛЯ

30 лева, вместо досегашните 10 лв., ако:

• Не носите определените документи - шофьорска книжка и свидетелство за регистрация на управляваното превозно средство (малък талон);

• Не носите документ за сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност - залепили сте стикера, но сте оставили вкъщи контролния талон;

• Неправилно използвате звуков сигнал в населено място.



50 лева, вместо досегашните 20 лв. при нарушения:

• Неправилно престояване или неправилно паркиране;

• Нарушаване на правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;

• Управлението на превозно средство, което не е оборудвано с пожарогасители или има, но за тях не е извършено обслужване;

• При неподаване на сигнал преди извършване на маневра (пример - неподаден мигач при изпреварване).



100 лева, вместо досегашните 30 лв. за:

• Неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;

• Използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (хендсфри);

• Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (за мотори);

• Неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;

• Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението;

• Превозва цена в нарушение на изискванията на глава втора;

• Управлява МПС с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер;

• Неправилно паркиране на сигнализирано и специално устроено място за престой на таксиметрови автомобили;

• При отнето предимство на друг участник в движението, както и когато неправилно се включвате в движението, неправилно се престроявате или не спрете на знак “Пропусни движещите се по пътя с предимство”;

• Движение в забранена посока по еднопосочен път.



150 лева, вместо досегашните 100 лв. за:

• Преминаване на сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;

• Неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека.



50 лева, вместо досегашните 30 лева за:

• Водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя;

• Лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство и не е върнало международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане.



100 лева, вместо досегашните 50 лв. глоби за:

Пътници в автомобил (отделно от глобата за шофьора), които не носят колан или пътници, возещи се на мотор, които не носят каска.



Наказания за пешеходците ОТ НЕДЕЛЯ

100 лева, вместо досегашните 50 лв. за:

• Преминаване през ограждения;

• Неспазване на светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика;

• Използването на мобилно устойство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му при преминаването по пешеходна пътека.

От 7 февурари 2026 г.

500 лв. плаща родител на дете под 16 г., което кара тротинетка

Шофьорите на тротинетки са едни от най-засегнатите от промените в Закона за движение по пътищата, които влизат в сила на 7 септември тази година и на 7 февруари 2026 г. Отсега те трябва да занят, че трябва да сключват застраховка “Гражданска отговорност” като всички останали водачи на МПС, да карат задължително с каска и само в светлата част на денонощието. Но за тях цялата картина ще се изясни напълно до началото на декември, когато изтича срокът, даден на общините да приемат наредби за движението на тротинетки. Там трябва да се посочат районите, парковете и зоните, в които е забранено и сътветно позволено да се карат тези превозни средства, условията за регистрацията за граждани или от фирми, които ги дават под наем и др. В тези наредби общинските съвети имат право дори да ограничат под 25 км/ч настройките за скорост на тротинетките.

Глобите започват от 50 лева за шофьор на тротинетка, който кара без каска, или не слиза от дъската, когато пресича на пешеходна пътека. За него обаче санкцията става 100 лева, ако кара без светлоотразителна жилетка, по BUS-лента, или използва мобилен телефон. До 200 лева, ако вози други лица, или шофира опасно на пътища с разрешени високи скорости.

От 7 февруари ще бъде забранено на тротинетки да се качват деца, които не са навършили 16 години. Ако бъдат хванати, глобата е 500 лева за техен родител или настойник.

Ето и какво точно изисква законът

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен:



Алинея 1 - влиза в сила на 7 септември 2025 г.

1. да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;

2. да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h;

3. да ползва защитна каска;

4. при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини и да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан;

5. при пресичане на платното за движение да се придвижи съгласно правилата за движение по пътищата, съобразявайки се с приближаващите превозни средства и без да им отнема предимство, а ако пресича платното за движение на пешеходна пътека - да слезе от индивидуалното електрическо превозно средство и да пресече на собствен ход;

6. да има валидна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането.



Алинея 2,3,4 - влизат в сила на 7 февруари 2026 г.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да:

1. управлява индивидуално електрическо превозно средство, което не е регистрирано по реда на ал. 4;

2. развива скорост, по-висока от 25 km/h;

3. се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение на моторни превозни средства е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура;

4. се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - “Забранено е влизането на велосипеди”;

5. се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - “Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии”;

6. се движи в тъмната част на денонощието;

7. управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръце или по начин, който създава опасност за останалите участници в движението, включително да извършва скокове или да го управлява на едно колело;

8. превозва други лица;

9. превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

10. се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство;

11. се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;

12. управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;

13. използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му при управлението на индивидуално електрическо превозно средство;

14. води животни;

15. паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.



Алинея 3

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е шестнадесет години.



Алинея 4

С наредба на общинския съвет се определят:

1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 1 и допълнителни ограничения за използване на индивидуални електрически превозни средства;

2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване;

3. условията и редът за регистрация на индивидуални електрически превозни средства.

Призовават премиера да спре поръчката за 126 млн лв.

След като преди година полицаите се сдобиха с мощни БМВ-та, с които не свършиха за пет пари работа, сега МВР е обявило поръчка за още 1000 автомобила и 285 мотора, които смята да плати със 126 милиона не от своя милиарден годишен бюджет, а с пари от Фонда за безопасност на движението, които се събират от шофьорски глоби.

Вчера от Института за пътна безопасност (ИПБ) изпратиха до премиера Росен Желязков отворено писмо, в което настояват да прекрати обявената обществена поръчка №00752-2025-0042 на МВР. Според пътните експерти фондът е създаден не с цел да финансира удобствата на полицията, а реално да повишава безопасността на движението по пътищата”.

През миналата година от същия фонд бяха закупени още 463 автомобила и така за 2 години “Пътна полиция” придобива над 1740 МПС - индустриално количество, което е в пълно несъответствие с реалните нужди. Общият състав на “Пътна полиция” е 1710 души в цялата страна. На практика това означава по едно МПС за всеки служител. Дежурните екипи на смяна не надвишават 150, а пътните полицаи, които карат мотоциклети, са под 100. Над 400 от новите коли са 4x4, което показва, че ще бъдат пренасочени и към други служби на МВР, което е в разрез с предназначението на Фонда, изброяват от Института.

И отбелязват още, че Сметната палата вече извършва одит на разходването на средствата от Фонда, “което е показателно за сериозни съмнения относно законността и целесъобразността на тези действия”.

Очаква се сезиране на Конституциония съд

Отлагат до 7 май 2026 г. техническия преглед на автомобила

само при платени глоби

“Преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство се извършва след установяване на липсата на задължения на собственика или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, както и на лицето, което представя пътното превозно средство за проверка на техническата изправност към датата на извършване на прегледа, за заплащане на глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение по този закон, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш.” Този текст в Закона за движение по пътищата влиза в сила чак от 7 май 2026 г. Дотогава трябва да бъдат съвместими компютърните системи на МВР, АПИ и на автомобилната администрация - бившата ДАИ и те да могат да си обменят данни за регистрираните превозни средства и за периодичните им технически прегледи.

Депутатите приеха посочения по-горе текст с ясното съзнание, че противоречи на две решения на Конституционния съд. Преди дни в интервю за “Труд news” омбудсманът Велислава Делчева каза, че подготвя свое становище и ще реши дали да сезира консититуционните съдии. Не е изключено същото да направи и Висшият адвокатски съвет. Според юристи теоретично е възможно тази поправка в Закона за движение по пътищата да бъде задраскана, още преди другата пролет да е влязла в сила. А депутатите от всички партии да получат поредния урок, че когато гласуват някакво крещящо беззаконие, трябва да помнят, че са се заклели публично да спазват Конституцията и законите на страната.