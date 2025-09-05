От утре, 6 септември, започва засичането и глобяването за средна скорост чрез тол камерите

От събота влиза в сила новият Закон за движение по пътищата. На 6 септември започва засичането и глобяването за средна скорост чрез тол камерите.

Първоначално засичането ще бъде в 22 отсечки, става въпрос за участъци по всички автомагистрали, както и на ключови отсечки с висока концентрация на катастрофи. Санкциите за превишена средна скорост са същите като при превишаване на моментната.

До 15 октомври обхватът на системата за засичане на средна скорост ще обхване над 1200 км от първокласна, второкласна и третокласна пътна мрежа. От 15 октомври ще се мери и скоростта на камионите по пътищата на България.

От утре, 6 септември, МВР започват да глобяват автоматично за превишена средна скорост в следните отсечки:

АМ "Тракия" Вакарел (км 24+288) Ихтиман (км 43+448)

АМ "Тракия" Ихтиман (км 43+448) Вакарел (км 24+288)

АМ "Тракия" Цалапица (км 107+663) Радиново (км 118+599)

АМ "Тракия" Радиново (км 118+599) Цалапица (км 107+663)

АМ "Струма" Сандански (км 143+945) Дамяница (км 151+251)

АМ "Струма" Дамяница (км 151+251) Сандански (км 143+945)

АМ "Струма" Българчево (км 90+219) Покровник (км 92+548)

АМ "Струма" Покровник (км 92+548) Българчево (км 90+219)

Северна скоростна тангента м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) Чепинци (км 60+705)

Северна скоростна тангента Чепинци (км 60+705) м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427)

I-1 Слатино (км 343+292) Кочериновo (км 353+878)

I-1 Кочериновo (км 353+878) Слатино (км 343+292)

I-2 Струйно (км 104+733) Шумен (км 112+381)

I-2 Шумен (км 112+381) Струйно (км 104+733)

I-3 Долни Дъбник (км 100+471) Телиш (км 122+349)

I-3 Телиш (км 122+349) Долни Дъбник (км 100+471)

I-4 Български извор (км 13+536) Сопот (км 22+734)

I-4 Сопот (км 22+734) Български извор (км 13+536)

Скоро се очакват още 22 подобни трасета по автомагистрали и локации с висока концентрация на ПТП. Списъкът с всички сертифицирани отсечки може да се видим на сайта на „БГ ТОЛ“ в секция „Въпроси и отговори“, втория ред - „Сертифицирани отсечки за средна скорост“.