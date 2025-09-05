Тази анархия не се търпи вече, полицейщината трябва да дойде спешно и със страшна сила

Все повече ми писва да слушам демократ-градски вопли в каква страшна "диктатура" и "полицейска държава" живеем.

Не, България всъщност не е ДОСТАТЪЧНО полицейска държава, като САЩ например, където при нападение над полицай те разстрелват след точно 5 секунди.

Във Франция, Белгия, Холандия, полицията пребива и прегазва хулигани и протести с палки, кучета, коне, докато у нас се реве с години за един шамар срещу някой протестиращ или хулиган.

Цялото ни общество се е изнежило до абсурд в критериите си за "полицейско насилие" и "диктатура" и затова анархията вече взима застрашителни размери.

Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията.

В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем.

Клоуни.

Кретени.

Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, веднага, със страшна сила, ушита по американски модел.

Тази анархия не се търпи вече.