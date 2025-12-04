Гласуването за референдума е хитър ход, но няма да постигне успех

Дори да не са против еврото, много хора са „за“ референдума, отвратени от опорочения, процес

Рая Назарян е пуснала предложението на президента за референдум за еврото. Хитър тактически ход на Бойко Борисов и упралвяващите, който искаше да представи протестите като такива против еврото, а ГЕРБ като защитник на еврото. Сега заради еврото се налага про-европейските сили да подкрепят Борисов и действително той ще излезе защитник на евроатлантизма.

Макар да е хитър ход, не мисля, че ще пожъне голям успех. ГЕРБ ще отхвърли референдума с ДПС и ППДБ (може би и БСП и ИТН) и просто ще се затвърдят позициите. За Радев не е минус, че иска референдума. Дори да не са против еврото, много хора са „за“ референдума и отвратени от опорочения, сенчест процес.

Така че тези ходове, каквито и да са, няма да променят общо нещата. Един малко по-смел ход би било да подаде оставка и да поиска сега ново мнозинство с ППДБ да спасят еврото. Те ще са в ужасна позиция и не се знае какво ще стане.

По принцип има и един дълбок, страхотен ход, който Борисов може да предприеме - да пусне референдума, оставка, и да го яхне. Отлага еврото, пуска референдум и става гарант, че ще следва волята на народа. Може да стане брутален хаос в държавата, но той да канализира случващото се. Това, разбира се, няма да стане, но е забавно да го помислим.