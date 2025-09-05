Столична община с интересна кампания за мислите на възрастните (СНИМКИ)

Тръгна любопитна кампания на заместник-кмета на София Надежда Бачева. Тя събира спомените и опита на възрастните хора от четирите общински дома, за да ги предаде на младите.

„Гласът на живота“ е нова инициатива на Столична община, която селектира личните истории и съвети на хората в преклонна възраст от домовете „Дълголетие“, „Горна баня“, ж.к. „Зона Б-5“ и „Надежда“.

Идеята е техният опит да бъде записан и предаден на младите – като откровени отговори на въпроси, които всеки човек си задава в различни етапи от живота.

"Това не са готови формули, а спомени, мисли и преживявания – отговори за смисъла, за трудностите, за любовта, за човешките връзки. Смисълът е в диалога: младите да чуят какво е било, а възрастните да знаят, че думите им продължават да имат значение", казва Бачева.

„За мен грижата за възрастните не е само социална услуга. Това е политика, която носи уважение и връща достойнството на хората, дали много от живота си за този град. С „Гласът на живота“ искаме да покажем, че техните истории имат смисъл и днес, и че младите могат да черпят сили и посока от тях. За мен е важно София да бъде град, в който възрастните се чувстват ценени, а младите имат от кого да се учат“, отбеляза още заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

„Гласът на живота“ е проект за приемственост – за София като град, който умее да пази паметта си и да я превръща в опора за утрешния ден.

Историите и съветите вече могат да бъдат открити в Instagram, в профила на кампанията #glasat_na_zhivota.