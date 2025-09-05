Русенският митрополит Наум: Молим се за бързото възстановяване на комисар Кожухаров

"Изказваме своята молитвена подкрепа за бързото възстановяване на пострадалия старши комисар Николай Кожухаров, като се присъединяваме към мнението на кмета Пенчо Милков: Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Няма да търпим насилие и безнаказаност!".

Това обяви русенският митрополит Наум по повод бруталното посегателство над шефа на полицията в града.

"Труд news" припомня, че директорът на полицията в Русе е в много тежко състояние след нанесен жесток побой от младежи, на които той отправил забележка да спрат с дрифтенето на колите си.

Вследствие на побоя комисар Кожухаров е загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите са успели да спасят единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи поне два месеца, категорични са лекарите.

"Русе е град на ред и справедливост и няма място за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!", каза митрополит Наум.