Режат и изсипват чувалите с боклук, събрани от доброволците в София. Кметът Терзиев: Това е зло! (ВИДЕО)

Заснеха умишлено разпилени отпадъци в столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“

Кметът на София Васил Терзиев публикува позиция в социалните мрежи по повод видео, заснето от граждани, на което се вижда как събрани по-рано от доброволци отпадъци са умишлено разпилени и разрязани торби в кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

В поста си кметът подчерта, че „не можем да си затваряме очите пред злото, което се опитва да ни пречи“, като изрази подкрепа към доброволците и гражданите, които участват активно в поддържането на чиста градска среда.

"Това зло в момента ходи по улиците на „Люлин“ и „Красно село“ и реже торбите, в които доброто прилежно прибира отпадъците, за да бъдат по-лесно извозени. Това зло дирижира изсипване на невиждани количества едрогабаритни отпадъци, слиза от лъскав черен Мерцедес в ботуши на токчета и снима мизерията, която е произвело. Снима я, за да ви я покаже и да ви убеди, че „тука е така“, че това, за което мечтаем, „няма как да стане“, че „такъв е мат’ряла“, че няма шанс, няма надежда", пише Терзиев.

„Колкото боклук ние можем да изринем, вие не можете да разпилеете“, посочва той и призовава гражданите да подават сигнали и видеоматериали при засечени нередности чрез платформата CallSofia.

„Доброто не спи. Слънцето изгрява. И София ще бъде чист и подреден град на свободни, можещи и мечтаещи хора“, завършва публикацията.