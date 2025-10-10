Възможни са тапи по магистралите „Хемус“ и „Тракия“

В събота и неделя се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“. При интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента, съобщиха от АПИ.

На АМ „Хемус“ между село Яна и входа на София (от км 0 до 8-и км) във всички съботи до края на месеца от 8 ч. до 12 ч. ще има две ленти за пътуващите към Варна, а движението към столицата ще бъде по обходен маршрут от пътен възел „Яна“ през Горни и Долни Богров. В неделя - 12 октомври, от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11 ч., ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще бъде през Долни и Горни Богров.

В четири участъка на АМ „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен има ремонти в едното платното, а движението е двупосочно в другото. От 11 до 17 октомври за подобряване на отводняването се променя движение по АМ „Струма“ в областите Перник и Софийска. Между 8 ч. и 16 ч. поетапно в участъка от км 0 до 38-и км ще се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.