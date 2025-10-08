ДАИ мафийка срещу Гроздан Караджов

Уволнени и недоуволнени рушветчии вадят сигнал отпреди 3 месеца, бутат свой колега пред камерите

Политици се включват в измислен скандал за корупция



ПП-та и ДБ-та се хвалят с “разкрития”

Оставка на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов и хората от екипа му, защото търпят рушветчиите от ДАИ и не предприемат нищо по сигналите срещу тях. Този рефрен върви от седмица по медиите и социалните мрежи, пригласят му бивши, настоящи и бъдещи бивши депутати. Всичко живо налива масло в огъня, пламнал покрай подкупните даяджии, изнудвали шофьорите от екипа на Роби Уилямс.

“Внасяме сигнал до прокуратурата за корупция по високите етажи на ДАИ. С нас се свърза служител от ДАИ, който разказа за притеснителни практики. Той е сигнализирал неколкократно министъра, няма реакции от министъра”, заяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ в кулоарите на парламента миналия петък. Но изглеждаше и някак покрусен, че не може да покаже пред камерите самия “неколкократен сигналист” - инспекторът от Областния отдел на “Автомобилна администрация” (ООАА) в Перник Димитър Димитров.

Вчера г-н Димитров дойде в редакцията на “Труд news”, за да се оплаче от рекета, на който е подложен от миналата седмица. Карат го да отиде в парламента, където да излезе с лицето и името си да “плюе” (както каза той: “с извинение за думата”).

Проверка на “Труд news” установи, че зад изнудването на инспектора, който на всичкото отгоре е от 3 месеца в болнични, стои една групичка от 10-ина уволнени, недоуволнени, отстранени или съкратени служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ИААА (както е по документи името и абревиатурата на трибуквената групировка ДАИ). И че тези 10-ина “самураи” са уволнените от началото на тази година, когато министър става Гроздан Караджов и по неговия израз са отстранените от ДАИ “гнили ябълки”. Тази дребна мафийка, тази групичка, в която попада и синдикалният лидер на КТ “Подкрепа” в ИААА Александър Иванов, се мъчи да отмъсти на Караджов като се свързва и с шефа на Института за пътна безопасност инж. Богдан Милчев и се опитва да използва авторитета му в своите игрички.

Изрично Димитров трябва да каже пред депутати, че и Караджов е бил разследван и е зависим.

Инж. Богдан Милчев инструктира Димитров какво да говори, когато отиде в парламента.

Ето каква е истината. Сигналите на инспектор Димитър Димитров са два, като първият е от 25 юни и стига до Владимир Колев, шеф на “Автомобилна инспекция” в ИААА (той е освободен от длъжност от Караджов миналата седмица заради скандала с Роби Уилямс - б. р.). Димитров разбира, че няма да има реакция и чрез съпругата си на 30 юни го праща направо до министър Караджов, за което и получава входящ номер.

Накратко казано - в сигнала Димитров описва своя среща с новозначения си шеф в Перник Иван Стамболов. Ето така: “След стъпването му в длъжност на третата седмица Стамболов ме викна в кабинета си и в прав текст ми заяви, че бил имал ангажимент към лицата, които са го назначили. Попитах го какъв е този ангажимент, като смятах, че ми говори за работен. Но не бил такъв, каза ми че е финансов. Попитах го аз какво имам общо. Каза, че съм най-отдавна в ООАА-Перник и познавам транспортните дружества, както и управителите на транспортните фирми, които оперират и изкарват инертни материали от с. Студена. Каза, че не може да минават през територията на ООАА-Перник и да не си плащат. И започна да ми обяснява ценоразпис, който аз трябва да предам на представителите на транспортните предприятия”, пише Димитров в сигнала си. Той обаче подчертава с получерни букви, че сигналът му е с УВЕДОМИТЕЛЕН ХАРАКТЕР и чрез него има за цел да се разграничи от корупционни практики в “зародиш” в ООАА-Перник.

Като синдикалист от дружеството на “Подкрепа” в Перник, Димитров казва за този сигнал на “шефа” си от “Подкрепа” в цялата служба ДАИ Александър Иванов. Иванов се сеща за сигнала, когато вече е съкратен и намира, че ще му свърши работа да удари Караджов и екипа му след международния скандал с подкупите, взети от шофьорите с реквизита за концерта на Роби Уилямс. Чрез Богдан Милчев и неговия Инситут копие от сигнала на инспектора стига до политиците, като Мирчев от ППДБ успява да изпревари колегите си от “Възраждане”, и МЕЧ, които също искат да доведат в парламента инспектора от Перник да “плюе” (пак с извинение за думата) по Караджов.

Димитър Димитров, инспектор от Перник И ГЛАВЕН ГЕРОЙ ОТ СКАНДАЛА “даи - рОБИ УИЛЯМС”, пред “Труд news”:

Искаха да ме използват, за да махат министър Гроздан Караджов

Димитър Димитров, инспектор от Областен отдел “Автомобилна администрация”-Перник.

ЦВЕТАН ГЕМИШЕВ, ТРУД NEWS

- Г-н Димитров, вие ли сте човекът от ДАИ, за когото депутатът от ППДБ Ивайло Мирчев каза, че се е свързал с тях и е разказал “за много притеснителни практики”, по които екипът на Гроздан Караджов в транспортното министерство не е взел отношение?

- Вярното е само, че аз съм Димитър Димитров и съм обикновен инспектор към областна “Автомобилна администрация”-Перник. И това споменаване на името ми по всички медии и това, че си позволяват да излизат да говорят от мое име, да цитират сигнал, който съм пуснал преди 3 месеца, изключително много ме притесни мен и моето семейство. Не съм добре със здравето, в момента съм в болнични, от всичко това получих хипертонична криза, приеха ме по спешност и бях в болница. Истина е също, че в края на юни съм подал сигнал до министър Гроздан Караджов, но не искам от него да се вадят думи от контекста.

- А какво се случи, че сега цитират вашия сигнал?

- Председател съм на секцията на КТ “Подкрепа” в Перник и като подадох този сигнал, аз споделих с Александър Иванов, който е председател на “Подкрепа” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. В сигнала аз точно съм написал удебелено на два пъти, че този сигнал има уведомителен характер, това не е сигнал до прокуратурата, или до друг орган. Нито съм очаквал отговор по него, нито е някаква жалба, по която да се вземе отношение, а единствено и само с цел да уведомя г-н Караджов, че с идването на новия началник в Перник през април-май месец, съм имал разговор с него и според мен - в моите очи - той се е опитвал да направи някаква корупционна схема. Но това е мое виждане, лично. Затова реших да уведомя г-н Караджов, че ако евентуално впоследствие се случи нещо, да мога да се дистанцирам от това нещо. Никаква друга цел не съм имал. Само че Александър Иванов представил този сигнал на г-н Богдан Милчев от Института за пътна безопасност, аз никога не съм виждал г-н Милчев и не го познавам, освен от телевизията. На 2 октомври - четвъртък, той ми се обади вечерта в 21,30 ч да ме разпита за този сигнал и аз много се учудих, че въобще се е разбрало за сигнала ми. Обясних му с две приказки, тогава той ми каза, че ще ми уреди да говоря пред комисията по транспорт в парламента. И каза, че иска да стане много бързо - още на другата сутрин в петък имало заседание и можели да ме приемат в 9,30 часа да говоря пред тази комисия, защото точно сега се бил разиграл скандала с двама колеги от София, обвинени, че са взели подкуп от камионите за концерта на Роби Уилямс. И искат да направят още по-тежък скандала с цел да бъде отстранен г-н Гроздан Караджов, защото преди 3 месеца не е взел отношение по моя сигнал и искат да разпалят още повече огъня. Тук трябва да кажа, че също не познавам и г-н Караджов, никога не съм го виждал, нито съм разговарял с него и като цяло не зная какво е работил, не му знам биографията преди да стане министър на транспорта. И даже ми написаха какво да говоря като отида в парламента, което може и да е истина, но няма как аз да изляза и да го кажа от мое име.

- Значи целта е била да се отстрани Караджов?

- Искаха да говоря срещу Караджов, срещу неговия съветник Анастас Тодоров, когото също не познавах, но се запознах с него миналата седмица, когато се притесних и вместо в парламента отидох при моя работодател - нашия директор Слав Монов, да му обясня ситуацията и тогава г-н Тодоров дойде на срещата. И третият е г-н Владимир Колев, него го познавам, бил ми е началник, но вече не е служител на “Автомобилна администрация”, но и за него не мога да кажа неща, които не съм видял и не знам. За мен беше голямо притеснение, аз съм един обикновен инспектор и ме викат в парламента да оплювам, извиняваме се за думата, г-н Караджов. Точно това споделих с Монов и Тодоров, те ме изслушаха и ми казаха, че оттук нататък трябва да преценя как да постъпя, те не могат да ме спрат да говоря в парламента. Но аз им отговорих, че съм направил своя избор като съм отишъл говоря при моя работодател, а не на друго място. И не е било никакво привикване и не имало никакви заплахи от тях към мен.

- А трябва ли да отидете в парламента тази седмица - в сряда или четвъртък?

- Не, никъде няма да ходя, спрях да вдигам телефона на тези хора, аз не контактувам с тях и добре, че направих скрийншотове на техните съобщения, защото вече са ги изтрили и щяха да казват, че си измислям. Но те говореха със злоба за г-н Караджов и г-н Тодоров - това бил екипът, който задължително трябвало да се отстрани от министерството на транспорта. Все едно имаха нещо лично, не знам. Искаха мене да ме използват като служител, понеже съм написал такъв сигнал... Какви са им причините и какви са им подбудите, не знам.

- А Ивайло Мирчев как се намеси в цялата работа?

- Богдан Милчев ми каза, че ми е дал телефона и с мен ще се свърже Ивайло Мирчев, за да ми каже къде и кога да отида в парламента. И Мирчев е човекът, който ми изпрати инструкции къде и в колко часа да се явя.

- Вярно ли е, че има 7 уволнени служители на ДАИ от Перник?

- Не. Аз също чух да се говори това, но не е вярно. През 2019 г. имаше акция на ГДБОП и всички служители бяхме обвинени като организирана престъпна група. Истината е, че освен мен, всички оттогава напуснаха, но аз не съм бил обвиняван за корупция, а само за участие в група с тези хора, от 15 години съм в автомобилната инспекция, не съм бил уволняван. И затова г-н Милчев когато говори за моя сигнал, казва също, че е на моя страна, ама и аз не съм цвете за мирисане и че имам кирливи ризи.

- Добре, а имаше ли реакция на вашия сигнал от юни месеца насам?

- Изобщо не съм се интересувал. Аз бях в обтегнати отношения с ръководството в Перник, и скоро след сигнала претърпях операция от дискова херния. Вече 3 месеца съм в болнични, не съм се срещал с тези хора, не зная какво се е случило. Сега, след този натиск и с това, че ми повтарят името по телевизията, децата ми гледат и слушат, дойде жена ми в болницата и плаче. И аз є казвам: “Виж, аз ще напусна, не съм омъжен за ДАИ, само да ме оставят на мира!” Обичам си работата, но искам спокойствие.

- А каква е ролята на Александър Иванов от “Подкрепа”, вярно ли е че е искал от членовете да събират пари за синдиката?

- Ние сме синдикална организация и като имаме събирания в страната, повечето идват с лични автомобили, не вземат командировъчни. Той ни караше да попълваме командировъчни и вземаше пари за разходи за синдикалната дейност, защото той не получава заплата. Той е един от тези 10 уволнени от началото на годината, за които говорят от министерството. Тук категорично искам да кажа, че не е ставало дума за пари, които се вземат от шофьори или от фирми, а за наши пари, които ние сме му ги давали за синдиката. Но аз и с него вече съм блокирал комуникацията, защото той разпространи всичко за моя сигнал.

Съдът окончателно: двамата рушветчии от ДАИ остават в ареста

Шофьор от екипа на Роби Уилямс снимал как му искат подкуп

Служителите на ДАИ, за които беше съобщено, че са уволнени, остават за постоянно в ареста.

Шофьор на камион, превозващ реквизит за концерта на Роби Уилямс, снимал с телефона си как двамата служители на бившата ДАИ му искат подкуп. Чужденецът заснел и бележката от банкомата, с която изтеглил 200 лева за рушвета. Това стана известно вчера на заседанието на Софийския апелативен съд, който окончателно потвърди, че остават зад решетките. Магистратите бяха категорични, че има безспорни доказателства Борис Борисов и Георги Георгиев да са взели общо 400 лева и 300 евро от трима шофьори - британци и нидерландец. Както и че, за да преодолеят езиковата бариера, са използвали Гугъл преводач. В автомобила им са намерени пари от рушвети и напразни бяха опитите на адвоката им Емануил Йорданов да обясни, че патрулната кола е служебна и парите може да са останали и от друга смяна.

Инж. Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност:

Използваме всички средства за шум и светлина, за да спрем убийствата по пътищата!

“Единственото нещо, което ме интересува, са жертвите по българските пътища. Отказвам да участвам в политически интриги. Оставката на министър Гроздан Караджов е нормална европейска практика при такъв международен скандал с автомобилната администрация. Използваме абсолютно всички средства и методи, за да вдигаме шум и светлина, защото това е единственият начин, по който можем да спрем всички тези уродливи действия, с които държавната администрация ни кара да загиваме по пътищата. Няма смисъл да тръгвам да обяснявам какво е казал този, какво е казал онзи. Да, използваме абсолютно всички средства за шум и светлина, за да спрем убийствата по пътищата!”.