Украйна обмисля да завърши Хмелницката АЕЦ без българските реактори

"Украйна може да построи третия и четвъртия енергоблок на Хмелницката атомна електроцентрала (ХАЕЦ), без да купува ядрени реактори от България".

Това заяви министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук, цитирана от "Украинска правда".

„Разглеждаме различни варианти. Не бихме искали да се ограничаваме само с български реактори. Ако това не проработи, трябва да обмислим други варианти. В момента ги разработваме с нашите партньори“, каза Гринчук на пресконференция.

Според нея Украйна разполага както с технологии за строителство, така и със собствени специалисти. А ядрени реактори "се предлагат и от източници, различни от България".

В края на юли Гринчук обяви, че Украйна ще продължи преговорите с България за придобиването на два реактора ВВЕР-1000 за ХАЕЦ.

Правителството в Киев планира да започне проекта по довършване на строителството на енергоблокове № 3 и № 4 на централата през следващата година.

На 11 февруари 2025 г. Върховната рада подкрепи проекта за закупуване на произведените в Русия български реактори, предназначени за непостроената АЕЦ "Белене".