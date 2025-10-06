Спортният фотограф Любомир Асенов с коментар за трагедията на "Аладжа манастир“

За съжаление беше въпрос на време...

Отговорността отново е обща на всички, които продължават да подкрепят това безумие. Обезопасителни найлонови ленти, министри, които нямат нищо общо със спорта, деятели, които се редят за малко фейсбук лайкове и никакъв стандарт за провеждане на подобни събития.

Жалко за пострадалите, жалко за спорта.

От деня в който АФБ (Автомобилна федерация на България, бел.ред.) узурпира спорта и методиката на действие и бездействие показателно сочеха на къде отиват нещата, съм се разграничил от българския автомобилен спорт.

А сега на всички онези, които се редят за шепа стотинки, ще им задам един единствен въпрос:

- Струваше ли си?

*Любомир Асенов е сред най-добрите спортни фотографи в България. Заснемал е стотици автомобилни състезания по света и у нас. Асенов е единственият български фотограф с перманентен достъп до Формула 1.