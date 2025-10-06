Диана Русинова: Състезанието във Варна беше предотвратима трагедия

Още по темата: Кола се вряза в зрители на рали край Варна: Има загинал и много пострадали 05.10.2025 13:08

"Това беше една предотвратима трагедия", така коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики фаталния инцидент от Варна.

"Труд news" припомня, че по време на състезание по планинско изкачване с автомобили един от водачите изпусна завой и изгуби контрол над возилото си. Колата премина през мантинелата и директно се вряза в публиката.

Катастрофата завърши с невинна жертва и десетки ранени.

Произшествието се случи в района на Т-образното кръстовище по път Аладжа манастир.

По думите на Русинова организаторите на събитието е трябвало моментално да го прекратят, след като са видели, че има зрители на недопустими и опасни за гледане места.

Ето и цялото изявление на Русинова:

"Това, което се случи вчера във Варна е трагедия. Недоумявам кой е позволил състезанието да бъде пуснато при положение, че още по време на изкачването на форлайферите (нулите) на фаталния завой е имало хора и организатора нищо не е предприел.

До тези хора е имало и маршал, който също не е докладвал.

Състезанието е трябвало да бъде спряно от рейс директора при положение, че в опасната зона е имало хора.

Още по-малко мога да разбера кой и как е допуснал там да се проведе състезание, при положение, че пътят е в окаяно състояние.

Това е общински път, на който ограничителната система за пътища (мантинелата) вече е била ударена, т.е. каквото и да се удари в нея, то резултатът ще е същия.

Не разбирам как може да пуснеш състезание, при положение, че трасето не е обезопасено?

Не разбирам и как може да търсиш вината за случилото се в полицията и министерство на спорта, при положение, че охраната на състезанието по трасето е ангажимент на организаторите?

Състезанието не е било рали, както се обяснява на много места, а планинско изкачване, което е различна дисциплина в автомобилния спорт.

При този вид състезание има отсечка от около 5 до 7 км, която се изкачва и няма навигатор.

Това беше предотвратима трагедия.

Искрени съболезнования към близките на загиналите", пише председателката на ЕЦТП.