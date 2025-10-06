Диана Русинова: Състезанието във Варна беше предотвратима трагедия

"Това беше една предотвратима трагедия", така коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики фаталния инцидент от Варна.

"Труд news" припомня, че по време на състезание по планинско изкачване с автомобили един от водачите изпусна завой и изгуби контрол над возилото си. Колата премина през мантинелата и директно се вряза в публиката.

Катастрофата завърши с невинна жертва и десетки ранени. 

Произшествието се случи в района на Т-образното кръстовище по път Аладжа манастир. 

По думите на Русинова организаторите на събитието е трябвало моментално да го прекратят, след като са видели, че има зрители на недопустими и опасни за гледане места.

Ето и цялото изявление на Русинова:

"Това, което се случи вчера във Варна е трагедия. Недоумявам кой е позволил състезанието да бъде пуснато при положение, че още по време на изкачването на форлайферите (нулите) на фаталния завой е имало хора и организатора нищо не е предприел.

До тези хора е имало и маршал, който също не е докладвал.

Състезанието е трябвало да бъде спряно от рейс директора при положение, че в опасната зона е имало хора.

Още по-малко мога да разбера кой и как е допуснал там да се проведе състезание, при положение, че пътят е в окаяно състояние.

Това е общински път, на който ограничителната система за пътища (мантинелата) вече е била ударена, т.е. каквото и да се удари в нея, то резултатът ще е същия.

Не разбирам как може да пуснеш състезание, при положение, че трасето не е обезопасено?

Не разбирам и как може да търсиш вината за случилото се в полицията и министерство на спорта, при положение, че охраната на състезанието по трасето е ангажимент на организаторите?

Състезанието не е било рали, както се обяснява на много места, а планинско изкачване, което е различна дисциплина в автомобилния спорт.

При този вид състезание има отсечка от около 5 до 7 км, която се изкачва и няма навигатор.

Това беше предотвратима трагедия. 

Искрени съболезнования към близките на загиналите", пише председателката на ЕЦТП.

