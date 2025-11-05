Протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставките на Борислав Сарафов и Антон Славчев

Пореден протест на инициативата "Правосъдие за всеки". Организаторите се обявяват за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и срещу оставането на този състав на Висшия съдебен съвет.

Освен традиционното недоволство срещу овладяната според организаторите съдебна система от "Правосъдие за всеки" се обявяват и срещу публично оповестените възнаграждения във Висшия съдебен съвет. Хората, събрали се пред Съдебната палата, казват "не" на високите заплати на кадровиците докато за младите лекари няма средства в бюджета.

По техните думи протестът няма да свали правителството и няма да доведе до оставките на Сарафов и на Антон Славчев като шеф на Антикорупционната комисия, но ще покаже, че има гражданско общество, което е готово да се бори за държавата.

„Държавността ни е в абсолютна криза. В абсолютен крах. Крайно време е за разделяне на държавната власт от задкулисните интереси, които я движат”, заяви пред NOVA протестиращата Моника Антонова.

„Тази мафиотщина съществува, откакто се е пръкнал комунистическият режим през 40-те години. Просто мафията се е предрешила”, категоричен е и протестиращият Георги Димитров.

А според Владислав Величков „гражданите трябва да покажат, че ги има”. „Трябва да покажат, че държат на демокрацията, независимото правосъдие и свободните избори. И не искат държава с голямо „Д”.

Заради протеста движението пред Съдебната палата беше временно спряно.