Горските от ДГС–Шумен изчистиха огромно незаконно сметище край Макашката кория

14 самосвала, пълни с излезли от употреба гуми и строителни отпадъци, бяха събрани и извозени от служителите на Държавно горско стопанство – Шумен. Акцията по почистването бе организирана след сигнал от РИОСВ, подаден в средата на октомври, а теренът бе напълно разчистен в края на миналата седмица. Това е поредното нерегламентирано сметище, което горските чистят през тази година.

Директорът на стопанството инж. Юлиан Будаков посочи, че подобни инициативи струват на предприятието средства и сериозен човешки ресурс, но въпреки това усилията няма да спрат, защото опазването на природата е приоритет.

В опит да предотвратят нови замърсявания, от ДГС–Шумен планират монтирането на видеонаблюдение на ключови места, където често се изхвърлят отпадъци. Камерите ще помогнат за разкриване и санкциониране на нарушителите. За решаването на проблема горските разчитат и на активното съдействие на община Шумен и МВР, с която вече са в координация за предприемане на допълнителни мерки.