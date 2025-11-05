Никой не иска да чисти снега в два района на Варна

Няма желаещи да поемат чистенето на снега във варненските райони „Приморски“ и „Одесос“. Това стана ясно след заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, в което участваха представители на 12-те общини и редица институции.

През февруари точно тези райони бедстваха в преспи, тъй като отговорната фирма не изкара на терен обещаната техника. Последваха санкции, а сега липсват кандидати. По обявената обществена поръчка за зимно поддържане са подадени по 2 оферти за „Одесос“, „Аспарухово“ и „Владиславово“, каза Тихомир Тимов, шеф на общинската дирекция „Инженерна инфраструктура“. Той припомни, че една фирма може да поеме максимум 2 района и прогнозира, че ако няма обжалвания до края на ноември ще бъдат сключени договори за трите района. За другите срокът за подаване на оферти е удължен с 10 дни.

Останалите общини в региона са подготвени за зимата, съобщи областният управител проф. Андрияна Андреева. Повечето кметства вече имат договори с фирми, други са пред финал, а Ветрино, Дългопол, Вълчи дол и Провадия разполагат и със собствена техника.

87 машини са налице за почистване на републиканските пътища, 122 училища са обезпечени с гориво и транспорт. ДГС и пристанището са в готовност да помагат с техника, а ВМС – и с хеликоптер. Продължава санитарната сеч на дървета в сервитутните зони, които са били причина за 75% от авариите по електропреносната мрежа миналата зима. Има добра координация между отговорните институции и служби, отчете проф. Андреева.