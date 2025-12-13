Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

Ситуацията с боклука е поредната криза, с която ще се справим. Това заяви пред БТА кметът на София Васил Терзиев, който се включи в доброволческа акция за почистване на отпадъците в ж.к. "Люлин" заедно със заместник-кмета по екология Надежда Бобчева.

"Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33", категоричен бе Терзиев.

По думите му става въпрос за избор дали искаш да си жертва и да се оплакваш колко са тежки обстоятелствата или просто "запретваш ръкави" и показваш, че със съвместни усилия проблемите могат да бъдат решени.