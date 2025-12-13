Старт на ски сезона в Банско

Към момента са отворени три писти високо в планината

Днес в Банско официално се открива новият ски сезон. На началната станция на лифта в подножието на Пирин вече кипи усилена подготовка за предстоящото откриване, а първите любители на зимните спортове пристигат с празнично настроение и усмивки.

Към момента са отворени три писти високо в планината, под връх Тодорка, където е и снежната покривка. Именно там ще се състои официалното откриване на сезона. Специални гости на събитието ще бъдат Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще се включат в празничната програма и ще карат ски заедно с феновете.

Цените на ски картите тази година се запазват в диапазона от миналата: Еднодневните карти са между 60 и 110 лева според възрастта, а сезонните – между 1 600 и 1 700 лева.

Местните заведения и хотелиери очакват един изключително успешен зимен сезон.