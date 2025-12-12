Държавата сключва днес договора за изтеглянето на танкера „Кайрос“

Операцията по изтегляне на танкера „Кайрос“ (Kairos), заседнал в района на Ахтопол, протича по график и без забавяне, съобщиха днес от Министерството на транспорта и съобщенията.

Правителството е одобрило решение за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнение на дейностите по операцията. До края на деня предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

От министерството посочват, че паралелно е започнала подготовка на оборудването и мобилизирането на специализирани екипи, като тези дейности ще продължат и утре. Финалният етап от операцията по изтеглянето на „Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е планиран за неделя, при подходящи метеорологични условия.

За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, който ще осигури електрозахранване за задействане на хидравличните системи и повдигане на котвата.