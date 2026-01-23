In memoriam: Внезапно почина писателят Калин Терзийски

Автор: Димана Дойчинова
България

Внезапно почина писателят Калин Терзийски. Тъжната вест дойде от неговия брат Светослав. 

"Вчера , на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа брат му.
 
Терзийски освен поет и писател е и дипломиран психиатър, работил е като лекар в болницата в гр. Курило. 

Носител е на голямата награда за Европейска литература с романа си "Алкохол". 

Никога не е криел, че има зависимост, която дълго време лекуваше. Терзийски беше бунтар и алтруист. 

"Моят човек тръгна. Утре, 13:30 Ритуална зала на Централни софийски гробища", написа жена му Ивана Генова.

"Труд news" изказва съболезнования на цялото му семейство. 

