In memoriam: Внезапно почина писателят Калин Терзийски

Внезапно почина писателят Калин Терзийски. Тъжната вест дойде от неговия брат Светослав.

"Вчера , на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа брат му.



Терзийски освен поет и писател е и дипломиран психиатър, работил е като лекар в болницата в гр. Курило.

Носител е на голямата награда за Европейска литература с романа си "Алкохол".

Никога не е криел, че има зависимост, която дълго време лекуваше. Терзийски беше бунтар и алтруист.

"Моят човек тръгна. Утре, 13:30 Ритуална зала на Централни софийски гробища", написа жена му Ивана Генова.

"Труд news" изказва съболезнования на цялото му семейство.