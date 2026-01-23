Президентът напуска „Дондуков“ 2  в 16 часа

Конституционалисти спорят трябва ли Илияна Йотова да положи клетва

Президентът Румен Радев напуска “Дондуков” 2 днес в 16 часа, съобщиха от прессекретариата на президентството. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Вчера държавният глава написа във фейсбук профила си: “Готови сме, можем и ще успеем!”.

“През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!”, посочи още той.

Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в днес, в 10 часа. Докладчик по делото е председателят на съда Павлина Панова.

Конституционалистите имат различно становище за това, трябва ли Илияна Йотова да се закълне пред парламента като президент на България. Според едни има автоматизъм, а според други тя трябва да се закълне, защото правомощията на вицепрезидента са различни от тези на държавния глава.