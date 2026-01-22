Токсичен метанол откриха в течности за чистачки

В 19% от изследваните продукти има от забранения химикал

Лабораторно изследване на зимни течности за чистачки, закупени на случаен принцип от търговската мрежа в България, установи сериозни и системни нарушения, които поставят под реален риск здравето и безопасността на потребителите. Резултатите показват, че 19% от изследваните продукти съдържат токсичен метанол, въпреки че веществото е забранено за масова употреба в течности за измиване и размразяване на автомобилни стъкла на територията на Европейския съюз.

Забраната е в сила от 2019 г., след изменение на Регламент REACH (ЕО №1907/2006), който ограничава съдържанието на метанол до под 0,6% поради доказаната му токсичност. Метанолът е свързан с тежки отравяния, необратими увреждания на зрението и смърт при вдишване, контакт с кожата или поглъщане.

Изследването на течности за чистачки показва, че 19% от пробите съдържат метанол, в концентрации, многократно над допустимата, въпреки че на етикета е деклариран етанол или друга разрешена съставка; а 80% от продуктите не отговарят на обявената температура на замръзване. Част от течностите се предлагат без партиден номер, дата на производство или проследима идентификация.