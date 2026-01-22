Посолството на САЩ в София: Добре дошла на борда, България!

Американското посолство на Съединените щати в София поздрави България за присъединяването ни към Съвета за мир - международната организация, която днес президентът Доналд Тръмп официално учреди. "Заедно ще работим за укрепването на мира в света", приветстваха страната ни в официалната страница на Посолството на САЩ в социалната мрежа "Фейсбук". От дипломатическата мисия отдават признание и на бившия външен министър Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа.
Съобщението на Посолството на САЩ в България
Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света.
Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета — президента Доналд Дж. Тръмп.
Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа.
Съобщението на U.S. Embassy Sofia беше публикувано и на английски език
Welcome aboard, Bulgaria – together we will advance the cause of peace in our world!
We are delighted Bulgaria has joined the United States and more than 20 other countries in becoming a member of the Board of Peace, under the leadership of Board Chairman President Donald J. Trump. We also recognize the important role being played by Foreign Minister Nikolai Mladenov, who serves as the Board’s High Representative for Gaza. Вижте по-малко
