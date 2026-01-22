„Историята на Led Zeppelin“ за зрителите на Бургас

Богата и жанрово разнообразна филмова програма очаква зрителите в Културен дом НХК в края на тази седмица и началото на следващата. От документално кино и рок легенди до европейски игрални филми и срещи с творци – програмата предлага събития за различни вкусове и поколения.

Филмовият уикенд започва на 23 януари от 19:00 часа с прожекцията на най-гледания документален филм в света на рок музиката – „Историята на Led Zeppelin“. Лентата бе представена за първи път пред българска публика в рамките на „Киномания“ през ноември миналата година и проследява пътя на една от най-емблематичните рок групи в историята. Чрез редки архивни кадри, концертни записи и интервюта филмът разкрива творческия процес, визията и страстта, с които четирима музиканти създават звук, променил рок музиката завинаги.

В неделя, 25 януари, програмата продължава с две художествени прожекции и специална среща с актьора Димитър Маринов. От 17:00 часа ще бъде показан ексклузивно най-новият филм с негово участие – „Rope Tied“ („Завързани“) , в който холивудският актьор, силно свързан с Бургас, е в главната роля.

Същата вечер, от 19:30 часа, почитателите на класическото европейско кино ще имат възможност да гледат семейния филм „Цветовете на времето“ (2025, Франция – Белгия). Историята разказва за четирима далечни братовчеди, които наследяват къща и откриват скрити съкровища, отвеждащи ги на пътешествие към собствените им корени. Срещата между края на XIX век и съвремието поставя въпроси за идентичността, паметта и ценностите на човека.

Филмовата програма продължава и в понеделник, 26 януари, когато от 17:30 часа ще бъде излъчен документалният филм „Кой е професор Чирков?“, посветен на живота и професионалния път на изтъкнатия лекар проф. Александър Чирков. Прожекцията е в навечерието на неговия рожден ден – 27 януари, а специален гост ще бъде продуцентът на филма Цвета Коева.

Финалът на януарската филмова колекция е поставен от 19:00 часа с испанския филм „Моята приятелка Ева“ – горчиво-сладка комедия с драматичен подтекст на режисьора Сеск Гай. Филмът разказва историята на жена на прага на 50-те, която решава да даде втори шанс на любовта и себе си в свят, доминиран от социалните мрежи и новите форми на романтика.

Билети за всички прожекции се продават на касата до Часовника, както и чрез платформите Grabo и Eventim.












