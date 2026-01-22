105 машини са почиствали снега през нощта в София

В София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване.

Обработени са по трасетата, по които се движи градския транспорт в всички райони на територията на Столична община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини.

В районите Възраждане, Лозенец, Витоша, Овча купел, Люлин, Кремиковци и Панчарево се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница, Панчарево, както и Южната дъга на околовръстен пот.

На природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя: кв.“Драгалевци – хижа Алеко“ и кв.“Бояна – местност Златни мостове“.

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути, съобщиха от Столична община.

Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Напомняме на собствениците на търговски и офис обекти, на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.