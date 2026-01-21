Без лимит на пътуванията в градския транспорт: Месечни карти за 1 евро за ученици и студенти

Община Бургас въвежда нова демографска мярка в подкрепа на учениците и студентите. Кметът Димитър Николов предлага осигуряване на преференциални месечни карти за градски транспорт на цена 1 евро, без лимит на пътуванията. Докладната му ще бъде разгледана на предстоящата сесия.

Мярката е част от Програмата за демографско развитие на Общината. Средно около 5 000 ученици от VIII до XII клас месечно използват градския транспорт, при общо 11 735 ученици в тази възрастова група.

Предложението предвижда месечна карта за ученици, студенти и докторанти – редовно обучение на цена 1 евро, неограничен брой пътувания в рамките на месеца и компенсация за общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД в размер на 24 лв. (12,27 евро) за всяка издадена карта.

При одобрение от Общинския съвет, „Бургасбус“ ще създаде организация за продажба на новия тип карти, като мярката ще влезе в сила от 1 март 2026 г.