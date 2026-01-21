Личната покана за Румен Радев от Доналд Тръмп е дошла след обявяването на оставката му

Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите, пишат от президентството

Поканата от Доналд Тръмп към Румен Радев за присъединяването му към Съвета за мир е получена, след като държавният глава на Република България е обявил оставката си от поста, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

"Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите", се казва в официалната позиция на президентството.

Както по-рано "Труд news" съобщи президентът Румен Радев е получил лична покана от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, с която го кани да се присъедини към Съвета за мир като представител на страната ни в бъдещата международна организация. От от прессекретариата на държавния глава уточниха за "Труд news", че поканата е в лично качество, което не предполага опция да бъде посочван друг представител на България.

От "Дондуков" 2 уточняват, че в своя отговор до американския лидер Румен Радев е подчертал значението на мирните инициативи на президента Тръмп. Българският държавен глава е направил също преглед на актуалната политическа картина в България, като е информирал е за подадената от правителството оставка, както и това, че вече е подал своята оставка като президент на страната, "за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България". Румен Радев е изразил и очакването си, че в близко бъдеще в страна ни ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ.

"Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите.

Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността", пишат от президентската институция.

В сряда следобед от Министерството на външните работи реагираха остро на разпространеното прессъобщение за личната покана от американския президент Доналд Тръмп към Румен Радев, като обявиха, че поканата е изпратена по официален ред в неделя и получена в понеделник.