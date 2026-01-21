Делян Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на президента Доналд Тръмп

По повод публикуваната информация, че президентът в оставка Румен Радев е получил от президента на САЩ Доналд Тръмп покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, призовавам президентът Радев незабавно да я внесе в Народното събрание, където тя да бъде гласувана и след това да бъде предадена на Министерски съвет, за да осъществи последващите стъпки за присъединяването на страната към Съвета за мир.

Това пише в официална позиция от страна на лидера на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, която публикуваме без редакторска намеса:

"За България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

Като политически лидер аз настоявам страната ни да не пропусне шанса да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред".