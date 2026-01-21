Гроздан Караджов: Остров „Св. Кирик и Юлита“ става пристанище за туристически кораби

Правителството одобри дългосрочна програма за развитие на остров „Св. Кирик и Юлита“ край Созопол, с цел подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване на безопасността на морския транспорт. Това съобщи на брифинг министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Министърът припомни, че въпросът за бъдещето на острова е бил обсъждан още на 26 юли миналата година по време на изнесено заседание на парламентарната Комисия по туризъм в Созопол. Тогава представители на местната общност и народни представители обърнаха внимание, че уникалният остров – единственият по българското Черноморие, свързан със сушата чрез вълнолом – е оставен без устойчиво решение за поддръжка и развитие вече повече от 15 години.

По думите на Караджов в Созопол в момента оперират осем туристически кораба със сезонен превоз на пътници, както и пътнически катамаран по линията Созопол–Несебър с капацитет 100 места. Въпреки интензивния трафик, градът няма специализиран терминал за туристически кораби и плавателните съдове използват рибарското пристанище, което разполага с кей с дължина едва 80 метра.

Това създава сериозни затруднения – корабите застават по няколко един до друг, смесват се туристически и риболовни дейности, а безопасността на пътниците е застрашена, обясни министърът.

С приетото решение остров „Св. Кирик и Юлита“ преминава в управление към Министерството на транспорта и съобщенията. С дълбочина между 3,5 и 5 метра и кейова стена с над 300 метра, островът ще може да приема туристически кораби и яхти, опериращи в района.

Стопанисването ще бъде поето от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, което ще модернизира кейовата стена и прилежащата инфраструктура и ще превърне острова в атрактивна зона за града.

Проектът включва изграждане на специализиран терминал за туристически кораби, осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване, модерна яхтена марина, съоръжения за отпадъци и крайбрежна улица за обслужване на туристическия поток. Така островът ще поеме туристическото корабоплаване, освобождавайки рибарското пристанище от несвойствени дейности.

Министър Караджов уточни, че Министерството на културата ще запази пълен достъп до археологическата зона на острова и ще продължи да отговаря за опазването ѝ. Дейността на Центъра за подводна археология в Созопол ще бъде подпомагана, а сградата на острова ще бъде превърната в музей на подводното археологическо наследство.