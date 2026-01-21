„Възраждане“ настоява за вето срещу споразумението с Меркосур

Костадин Костадинов: ГМО продукцията от Южна Америка ще унищожи българските производители

„Възраждане“ настоява България да наложи вето върху търговското споразумение между Европейския съюз и Меркосур или ако това не е възможно, да заяви ясно, че след предстоящите парламентарни избори страната ни ще преразгледа позицията си по темата. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в декларация от името на парламентарната група.

Акцент в позицията на „Възраждане“ е опасността от навлизането на евтина земеделска продукция с ГМО, което ще доведе до фалит на българските земеделски производители и окончателно унищожаване на българското село.

„И да, ние можем да наложим едностранно забрана за внос на такива продукти. Най-малкото защото те противоречат на нашето национално законодателство, което не позволява ГМО храни да влизат на българския пазар“, заяви Костадинов.

Декларацията беше направена на фона на мащабен протест в Страсбург, където вчера над пет хиляди земеделци от цяла Западна Европа, включително и представители от България, излязоха срещу ратифицирането на споразумението с Меркосур. По думите на Костадинов, за първи път в историята български евродепутат е бил официално поканен да говори на такъв протест:

„Вчера на този протест се случи нещо безпрецедентно. За първи път българин евродепутат беше поканен от европейска организация, обединяваща стотици хиляди земеделски производители в целия Европейски съюз, да говори на този протест. Това беше нашият съратник от „Възраждане“ Станислав Стоянов“, подчерта той и допълни, че на протеста е присъствал и евродепутатът Петър Волгин.

Според Костадинов споразумението с Меркосур ще доведе до сериозна криза в земеделието на ЕС, конкретно и в България, тъй като производителите от Южна Америка не са обект на същите регулации, които важат за европейските фермери.

„И без това българските земеделци са поставени на ръба на оцеляването. И без това в момента храните, които са от български произход в българските магазини и българските пазари, са средно 20%. С този акт на практика ще се лишим и от тези 20%“, категоричен беше Костадинов.

Той предупреди, че разликата в цените ще направи българското производство напълно неконкурентно.

„Няма как да се произвеждат домати по 10 лева за килограм тук, а продукция от Аржентина, Парагвай или Уругвай, въпреки транспортните разходи, да влиза на цена от порядъка на 5 лева. Просто няма как да стане“, заяви председателят на „Възраждане“ и прогнозира фалити на български земеделци.

В декларацията си той остро разкритикува липсата на реакция от страна на управляващите и подчерта, че опитът да бъде изслушан министърът на земеделието е бил отхвърлен с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ.

„Има много сериозен проблем пред нас и то е липсата на каквото и да било стратегическо мислене в българския политически елит. Когато условията не ни устройват, ще ги променяме. Когато условията не са добри за България, ще ги отказваме. И ако трябва, едностранно ще действаме“, обобщи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.