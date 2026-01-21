Радостин Василев: Това е саботаж на изборите!

Това е саботаж на изборите и се готви като последно 20 от това управляващо мнозинство, което сдава властта позорно след протестите. Това заяви председателят на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента по повод среднощното обсъждане и гласуване от правната комисия на промени в Изборния кодекс.

„Видяхме, че вътре нито има някакъв дебат по същество, нито има смисъл да се слушат аргументи. Те са приели всичко. Идеята е да няма машини на тези избори изобщо. Тези хора се опитват да наложат 100% хартиено гласуване. Страхът им – дали от нови партии, дали от стари партии, дали от собствената им гибел – е толкова голям, че са изпаднали в истерия“, допълни Василев.