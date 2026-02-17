Според "Мяра": Радев има 33 %, ГЕРБ-18,9 %

Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция на предстоящите предсрочни парламентарни избори е както следва: за формация на Румен Радев 33,3%, за ГЕРБ-СДС – 18,9%, за ПП-ДБ – 12,7%, за ДПС-НН – 10,7%, за „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации.

Това са данни от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.

Превърнати в мандати, процентите посочени от „Мяра“ дават следната моментна картина на бъдещия парламент. Партия на Румен Радев – 97 мандата, на ГЕРБ-СДС – 55 мандата, на ППДБ – 37 мандата, на ДПС-НН-31 мандата и на МЕЧ – 20 мандата.

51,5% е декларацията за активност, което означава – при цялата условност – възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него, сочат от „Мяра“.

Данните, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни, пише в анализа на социологическата агенция. „Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“. Данните биха могли само частично да отразят въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП“, подчертават още от „Мяра“.