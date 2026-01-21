На първо четене: Депутатите решиха да закрият КПК

Народното събрание реши на първо четене да закрие Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Предложения за закриването на комисията бяха внесени от три парламентарни формации – „ДПС – Ново начало“, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, но депутатите подкрепиха само предложението на ГЕРБ-СДС.

Според приетия законопроект функциите на КПК ще бъдат разпределени между различни институции. Дейностите по разкриване на корупционни практики ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и контролът върху декларациите за конфликт на интереси и имущество ще преминат към Сметната палата.

На 16 януари Правната комисия в парламента вече прие законопроекта на първо четене.