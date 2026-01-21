Румен Радев цели мнозинство в НС

Социолози не изключват постигане на 121 депутати от президента в оставка

Последно мнозинство в НС имаше ОДС, през 1997 г.

Най-големият резерв е в партията на негласуващите - 800 000-1 млн. души

Формацията, с която Румен Радев ще се яви на извънредните избори за парламент се цели в първата позиция, смятат социолози, до които “Труд news” се допита.

Нито един от тях не пожела да бъде цитиран, но признаха, че няма агенция, правеща проучвания, която да не е правила сондаж за готовността да се гласува за бъдеща партия на президента. Експертите, проучващи обществените нагласи се застраховаха, че резултатите при ново проучване, след оставката на държавния глава, със сигурност ще са различни. Защото едно било да изследваш намерение, което не е ясно дали ще се реализира и друго е да проучваш нагласи след заявка за участие в изборите.

Социолози допускат като напълно възможно президентът да събере мнозинство в парламента от 121 депутати. Твърди се, че имало вътрешно проучване, поръчано от хора на Румен Радев, което отреждало 135-140 депутати на бъдеща формация на президента. Същото проучване сочело, че в парламента биха влезли само 4 партии.

Шефове на агенции обясниха, че предстоят нови проучвания, в които ще изследват от кои партии Радев ще дърпа електорат и колко от участниците в допитването ще гласуват. Подчертано бе, че резултатът на президентска формация зависи както от избирателната активност и по-точно от вдигането є, така и от възможността да бъдат взети гласове от други партии.

Социологът Първан Симеонов допуска в сутрешен тв блок като възможно следващо управление на страната от Румен Радев и коалицията ППДБ. Според него е възможна и колаборация с ГЕРБ и Бойко Борисов. Симеонов подчерта, че дори Радев да спечели вота и да получи 121 депутата, за промяна в съдебната система ще са нужни 160 гласа в Народното събрание.

Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път - няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това коментира политологът от “Тренд” Димитър Ганев. Той смята, че най-големият резерв се намира в “партията на негласуващите - между 800 хиляди и 1 милион в последната година и половина”.

Според Андрей Райчев Румен Радев може “да запълни нишата на БСП”, вторият вариант - да направи умерено патриотична формация, като допусна, че последното е по-възможно.

Проф. Михаил Константинов припомни, че мнозинство в НС през 1994 г. е имала БСП - 125 депутата, през 1997 г. ОДС -125 депутати. През 2001 г. НДСВ успя да вкара 120 депутата, а през 2009 г. ГЕРБ - 117 депутата.

Днес президентът Румен Радев внесе оставка в КС, а оттам съобщиха, че се образували конституционно дело. Според преподаватели по конституционно право дело се образува при спор, в случая би трябвало да се направи преписка, по която магистратите да се произнесат. Всяко дело в КС най-напред се гледа по допустимост, а след това по същество, припомниха юристите. Едва след като КС се произнесе, Радев може да се захване с партийно строителство, а Илияна Йотова да започне консултации за служебен кабинет.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов:

Нелепо звучеше изказването на Радев

Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше и изказването на г-н Румен Радев. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео, публикувано във Фейсбук профила му.

Оценката за работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото, каза Борисов във видеообращението.

“Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!”, каза лидерът на ГЕРБ.

“На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!

Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там”, каза Борисов.