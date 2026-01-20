Бойко Борисов: Някои щели да ни водят в сърцето на Европа, а ние сме вече там

"Изказването на господин Радев звучеше доста нелепо"

"Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа и то в сърцето на Европа, а снощи доста нелепо звучеше и изказването на господин Радев". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеоизявление, публикувано в профила му във фейсбук. Това е първият му коментар след оставката на президента Румен Радев.

"Когато фактите говорят и боговете си мълчат. Цитирам: Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Оценката на работата на правителството и на ГЕРБ за пореден път бе дадена от Европа. Еврокомисарят по икономически въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Сиреч, в сърцето на ЕС, където искат да ни водят. А ние сме вече в сърцето й! Какво казват в сърцето на Европа? Че приветстват плавния преход на лева към еврото. Това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти - това заяви еврокомисарят по икономиката", заявява Борисов.

"Държавите от еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които направи ГЕРБ, си заслужават, защото това носи само ползи на България. Другите нека сега се упражняват, нека се опитват, нека да вървят по нашия отъпкан път. Добре дошли са в сърцето на Европа, ние ги чакаме там!", казва в заключение лидерът на ГЕРБ.