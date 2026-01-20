И Антон Кутев влиза в проекта на Румен Радев

Президентът ще промени политическото статукво в страната

Бившият говорител на служебните кабинети на президента Румен Радев – Антон Кутев, обяви пред bTV, че ще участва в политическия проект на държавния глава.

„Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам“, заяви Кутев. По думите му множество хора от различни политически партии вече са се свързали с него, за да се включат в инициативата на президента, като изключи ДПС-НН, но спомена, че е имало желаещи от ГЕРБ.

Той определи Радев като изразител на „гражданска антимафиотска коалиция“, насочена срещу модела „Борисов–Пеевски“.

„Очевидно е, че президентът ще участва на изборите. Друг е въпросът как ще се организира технологично – ще трябва да има партия, времето за регистрация е ограничено. Каква ще бъде точната форма, не мога да кажа, защото зависи от много фактори. Но нямам съмнение, че под която и да е юридическа форма той ще бъде не само най-голямата политическа сила, но и ще промени политическото статукво в страната“, добави Кутев.

Според него появата на Радев на политическата сцена ще доведе до сериозни загуби за БСП, като дори съществува риск партията да не премине 4-процентната бариера за парламента.

„Голяма част от избирателите на БСП ще гласуват за Радев. Това е сериозният проблем на левицата“, коментира бившият говорител.

Той добави, че проектът на президента ще включва нови лица и експерти, които да подкрепят инициативата.