Ахмед Доган към Радев: С вас сме, г-н президент!

Почетният председател на Алианса за права и свободи Ахмед Доган определи Румен Радев, като единствен решаващ фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу "превзетата ни държава".

"Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас! Предстои ни много работа. Но с общи усилия, координация и заедност можем да мобилизираме всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията. Бъдете жив и здрав и все така решителен в борбата за по-добра България!", написа още Доган.