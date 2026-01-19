Доц. Борислав Цеков - какво следва след оставката на президента?

"Оставката трябва да се внесе в Конституционния съд. Той ще я констатира. Конституционните съдии трябва да констатират автентичността на волята на президента. Тя очевидно е вън от всякакви съмнения".

Това обясни докторът по конституционно право доц. Борислав Цеков по БНТ, след като Румен Радев обяви намерението си да подаде оставка от поста Президент на Република България.

"Конституционния съд може да откаже единствено и само, ако има констатирана някаква принуда за подаване на оставката или на някакво особено психофизиологично състояние. Но това не е налице в случая", заяви Цеков.

"След като се констатира от съда, че няма спор в автентичната воля за оставка, той е длъжен веднага да постанови решението. Това означава броени дни, но не може да бъде протакано. Това би създало конституционна криза", предупреди експертът.

Доц. Цеков коментира, че оттук насетне Радев излиза на политическия терен:

"Той ще дължи отговори на българските граждани - как, с кого, с какви средства, има ли идеи, идеологии, визия. Това са въпроси, които тепърва ще получават своите отговори".

Както "Труд News" по-рано писа, една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е регламентирана в член 97 на Конституцията - подаването на оставка пред Конституционния съд. Пълномощията се прекратяват с установяване от КС на посочените обстоятелства.

След предсрочно прекратяване на правомощията на президента, вицепрезидентът встъпва в длъжност като изпълняващ функциите на президент, според чл. 97, ал.3 от Конституцията.