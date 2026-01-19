Румен Радев: Утре ще депозирам оставката си (СНИМКИ)

Нужен е нов обществен договор, заяви президентът

Илияна Йотова ще е държавен глава

На ход е Конституционният съд

"Утре ще депозирам своята оставка от поста Президент на Република България". Това обяви държавният глава Румен Радев в обръщение към нацията.

"Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", подчерта той. "Предстои ни битка за Отечеството", призова Радев.

"Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебни правителства. Днес за последен път се обръщам към Вас като президент на нашата България", заяви той в обръщението си. "Бих желал първо да поискам прошка! Отчитам своите грешки и съзнавам какво не успах да свърша. Но тъкмо вярата, че ще успеем да го постигнем ми дава увереност в моето решение", добави той.

Снимки: Пламен Стоименов

"Порочният управленски модел има външните признаци на демокрацията, но функционира на принципа на олигархията. Българската политика се случва извън институциите. Кукловодите говорят от името на правителството, в присъствието на премиера, заграбват фирми, банки и медии. Политици, дамгосани като корупционери на международно ниво, търгуват с националния интерес, за да си заработят индулгенция", каза Румен Радев.

"Посягат дори на гражданския и етническия мир... който ние с вас ще съхраним въпреки това", добави президентът.

По думите му, венецът на произвола е "похищението" на Конституцията, което е осигурило непрекъснат контрол на олигархията.

"Избраниците на народа отказаха на народа правото му да избира", каза Радев по повод отхвърления референдум за влизането на страната ни в Еврозоната.

"Две трети от гражданите вече не гласуват и е нужен нов обществен договор", подчерта президентът.

"На есенните протести младите българи казаха, че вече не желаят да бягат от България. Това е преломен момент и е време да загърбим различията", призова той.

Eдна от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е регламентирана в член 97 на Конституцията - подаването на оставка пред Конституционния съд. Пълномощията се прекратяват с установяване от КС на посочените обстоятелства.

След предсрочно прекратяване на правомощията на президента, вицепрезидентът встъпва в длъжност като изпълняващ функциите на президент, според чл. 97, ал.3 от Конституцията.