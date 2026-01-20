Слави Василев влиза в проекта на Румен Радев

Политологът Слави Василев обяви, че става част от политическия проект на Румен Радев. Той ще бъде част от листите на държавния глава, обясни пред Дарик.

„Румен Радев ще се заобиколи с хора, които могат, знаят и хора, които няма да влезнат в листите като безлични пионки, каквито има много. Надявам се, разбирам се. Аз не знам кои ще бъдат в листите, защото не ми е и мястото да го казвам. Той ще е човекът, който ще определи кой и какъв ще бъде. Но познавайки го и следя все пак политиката от доста време, съм уверен, че там ще видим нови и смислени хора“, заяви Слави Василев на въпрос с какви хора ще се заобиколи Румен Радев.

„Аз ще се присъединя към тази партия. Ето го казвам го тук. Аз, Слави Василев, никога не съм бил член на нито една партия. През живота си, никога и в нито един момент. Участвал съм на избори, но никога не съм бил член. Сега ще стана член. Веднага взех решението“.

„Въобще, като чух репликата му за последен път, ще ме чуете като президент, аз вече знаех какво следва и това е моментът, в който аз вече знаех, че ще бъда част от този отбор. Като симпатизант, аз не казвам, че ще бъда някакъв фактор, защото това не е моя роля да го обявявам, но казвам ви го, че напускам попрището на анализатор, за да се впусна в тази политическа битка и го казвам, защото сигурно ще продължите да ме виждате по медиите под една или друга форма, предполагам. Но в това поприще ще се впусна, защото вярвам в президента, защото съм убеден, че той е носител на онази промяна, която много дълго време сме чакали. Аз следя българският политически процес от много време и никога не съм си и помислил да бъда член на политическа организация и ето от днес вече, публично, това е вторият ефир в рамките на 20 минути, в който го казвам, утре ще имам други ефири и ще го кажа същото. Не мога в никакъв случай да ви казвам с кой и как съм имал разговори“, заяви Слави Василев.