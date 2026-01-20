Равнис, по Радев! Отново!

Румен Радев подаде оставка хладнокръвно, с кратка , съдържателна, премислена реч. Без четене! Харесвам го и при встъпването му в длъжност преди девет години, бях написал статия за него, озаглавена - Равнис, по Радев.

Днес повече от всякога това заглавие е валидно, защото България може да върви напред само водена от стабилна ръка, завръщане към старите морални завети, обобщаване на грешките и постоянство.

Радев ще смаже наедрелият олигархичен модел, ще обедини чрез авторитета си нацията, но трябва да се нагърби с избора на правилните политически лица. Той трябва да изкорени недоверието, пуснало бурените си измежду българите, да спре водите, които ги поят , да забие копието на промяната точно в сърцето на това, което превърна страната ни в бедна роднина на Европа и света. От Радев се очаква да постигне хармония с актуалните политически сили, като съобрази настроенията на нацията спрямо тях и наследството, което са оставили в политиката.

Дори да стъпва на популистки пиедестали, нужно е той да изпълнява видимо и навреме изборните си обещания, че дори и повече. Много повече! Радев е мъжкар, не само защото е генерал и достатъчно обигран в политиката. Неговите досегашни ходове следваха полезна неутралност, а когато трябваше да се чуе гласа му, това ставаше навреме и категорично.

Той е мъжкар, защото благодари пред нацията на съпругата си Деси, чиито образ бе на границата да се демонизира и омаловажи. А Деси, повярвайте ми, е жена на място. Мога да кажа още за Радев и надеждите ми към него. Засега- успех, генерале, покажи им какво можеш. Илиана- радвам се, че ще си на мястото, което заслужаваш и си издейства с професионализъм.

С уважение,

Евгени