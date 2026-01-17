Никога в историята не е наблюдавано толкова съзнателно самозатриване на цяла една цивилизация

Вие може да се вълнувате и карате по Фейсбук относно Гренландия, Венецуела, Украйна, бъдещето на Европа и НАТО... Да обсъждате международното право и разпадането на досегашния световен ред. Да си мислите, че има някакво "отрезвявяне" в Брюксел и да споделяте с надежда изказванията на Мерц, че закриването на немските АЕЦ беше грешка.

Нищо от това няма значение. По същото време ЕК обявява своите цели за 2026 г. и на ПЪРВО място е...климата.

И по точно това да намалим до 90% емисиите на континента. За да спасим света, някак си, е така, на магия и за наша сметка. Докато съотношението на Европа в световното производство се свива драстично. Докато ни обграждат отвсякъде, дори вече по Атлантика. Докато се превръщаме в незначителна част от световното производство, тех сектор и население...в ЕК цел НОМЕР ЕДНО е как да се приключим в името на Грета Тунберг. Една ритуална саможертва, която дори няма накрая да се отрази на глобалните емисии, защото развиващият се свят ги компенсира многократно.

Никога в историята на света не е наблюдавано толкова съзнателно и целенасочено самозатриване на цяла една цивилизация, хеле пък най-хубавата, каквато за мен винаги е била и продължава да бъде моята - европейската.

И искрено не знам вече как, с какви аргументи и примери да обясня това на либералните поддръжници на текущата, европейска идеология.