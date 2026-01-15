Вредните политики за българското общество

На първия ден от последната сесия на 51-вия парламент стана пределно ясно колко вредни за българското общество са политиците от „Продължаваме промяната - Демократична България“. Хубаво е, че те са толкова силно капсулирани, че няма никакъв шанс мнозинството от българите да им повярват, въпреки мокрите сънища на Асен Василев за минимум 121 депутати в следващото Народно събрание.

Само за броени часове лидерите на ПП-ДБ се впуснаха в яростно лобиране – в полза на собствените си интереси, в полза на спонсорите си от олигархията, а и срещу духовното възпитание на младите българи. Какво, ако не опит за машинации се крие зад яростното лобиране на Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова и сие, в полза на „мадуровките“ – машините, които до миналата година бяха собственост на частна фирма. Държавата плати на въпросната фирма 42 милиона лева, за да придобие машините, с които преди четири години именно от „Продължаваме промяната“ спечелиха извънредните избори за парламент след „ала-бала с президента“.

Вероятно това е причината и Румен Радев да настоява за изцяло машинно гласуване, макар подобни избори да не се правят никъде в цивилизования свят.

Дори няма нужда от коментар, че ПП-ДБ отказват да подкрепят предложението за въвеждане на сканиращи машини, които се използват при изборите в САЩ. Те изключват човешкия фактор при преброяването на бюлетините и гарантират възможно най-прозрачния и честен механизъм за провеждане на избори.

Само в рамките на няколко часа, две институции уличиха лидерите на ПП-ДБ в манипулации и лъжи. Ръководството на „Информационно обслужване“ опроверга лидерът на ПП Асен Василев, че държавното дружество някога се е занимавало с конфигуриране и сертифициране на „мадуровките“. Василев много добре знае това, най-малкото, защото Божанов като бивш министър на електронното управление пряко е участвал в скандалното разнасяне на флашките, през които лесно се правят „ала-бала“ с електронните протоколи, а именно: отчитане на резултат, различен от този, който е бил извършен от избирателите, гласували с конкретната машина.

Василев нападна държавната фирма „Информационно обслужване“ и заради още две причини – едната, че дружеството може да стане собственик на новите сканиращи машини, с които се гласува в САЩ. Така ще се избегне опцията изборите в България да се контролират от определено частно дружество, свързано с ПП-ДБ. Как точно, ще разберете в края на този текст.

И докато „Информационно обслужване“ уличи в лъжа Асен Василев, Централната избирателна комисия обвини другите два лидери на ПП-ДБ – Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Двамата високомерно изискаха от ЦИК да извърши публична проверка на „мадуровките“. ЦИК посочва, че в постъпилото искане от Мирчев и Божанов за тестове на машините за гласуване има предложения, които излизат извън нейните правомощия.

„Удостоверяването на съответствието на машините и софтуера с нормативните изисквания се извършва преди всеки избор от компетентните органи – Министерство на електронното управление (МЕУ), Български институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС)“, заявиха от ЦИК.

Отново трябва да се припомни, че Божидар Божанов е бивш министър на МЕУ, който или умишлено прави манипулации или толкова му бил капацитетът като висш държавен служител, че дори не е запознат с дейностите на повереното му в миналото ведомство, за което всъщност е и с наказателно обвинение за уреждане на обществени поръчки. И докато ПП-ДБ занимаваха парламента и медиите с „мадуровките“, останалите депутати – без значение дали от управляващите партии или от опозицията, подкрепиха законопроект, чието окончателно приемане би могъл да ограничи поне за година поскъпването на важни стоки и услуги, които всички български граждани плащат и чието повишение „помпа“ инфлацията.

Именно от ПП-ДБ отказаха да подкрепят тази временна, социална мярка, която би била полезна за мнозинството от българските граждани, които живеят с минимални доходи. Те, разбира се, не са таргет на арогантните представители на мизантропа Джордж Сорос в България. Успоредно с демонстративния отказ да подкрепят потребителите за сметка на монополисти, търговски вериги и големи мултинационални корпорации, олигархичният кръг „Капитал“ поде нова кампания срещу искането на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски да се въведе 20% ограничение за търговска надценка на масовите хранителни стоки.

От този акт става кристално ясно – как капиталът се стреми да се обогатява, докато сатанизирания Пеевски, реално се опитва да прокарва политики в полза на обикновените българи. И за да е пълна програмата в ощетяване на обществения интерес, ПП-ДБ грубо и арогантно атакуваха желанието на мнозинството и образователното министерство за приемане на законовите поправки, които да въведат предмета „Добродетели и религия“ в училищата.

Академикът по сапуни Николай Денков, който е дългогодишен лобист на прокарване на неолибералните стратегии в образованието, заедно с „Козилата“ – депутатката Белобрадова, обявиха, че подобни законови промени не можело да се приемат в навечерието на предсрочни избори. И още – това било предизборна пропаганда. Връх на нахалството е това да го казват представители на ПП-ДБ, които от години „изнасилват“ законотворчеството с лобистките си законопроекти, с които обслужват спонсори или собствените си интереси.

Да атакуваш правото на децата да бъдат образовани в духовни ценности, да познават традициите и религиозните обичаи, да получат достъп до вярата по възможно най-хуманния и цивилизован начин през образователната среда, говори за липсата на каквито и да е човешки качества и морал под кота 0.

Само, че ПП-ДБ са яростни противници на вероучението в училищата, защото това е против интересите на глобалната мрежа на Сорос, на която са нужни хора без вяра, без морал, без родина и без семейни ценности. Хора с неясно полово възприятие, с обременено от алгоритмите на социалните мрежи съзнание. Радетелите на легализирането на хомосексуалните бракове, на наркоразпространението и „приятелите“ на нелегалните мигранти, не искат децата да знаят какво пише в Библията, Корана и Талмудът.

Точно така – за ПП-ДБ и техните последователи – семейството не може да е традиционно, децата не могат да се делят само на момиче и момче, трябва да имат поне още 27 пола. За тях да си „джендър“ е гордост, а ако си и „джен зи“, надрусано с марихуана и райски газ, биещо се с полицията, то автоматично ставаш медиен герой в мейнстрийма на медийния монополист - олигархът Иво Прокопиев.

Заради това не е изненадващо, че спряганият като кандидат за вицепрезидент от ПП-ДБ – неолиберален творец Захари Карабашлиев се изцепил във фейсбука си със следното умозаключение по повод приемането на промени в образователния закон: „Истината е, че се готви НОВО разделение на децата в училище. Пеевски е поел ангажимент към своите си избиратели и в Кърджали ще учат Ислям. В центъра на София — Православие. Ще ги разделят, уж по желание. А който искал щях да учи “добродетели.” Така Пеевски задоволява хем моллите на Исляма, хем сатанаилите на путинисткото Православие.“

И това го пише писател, който претендира, че е сред най-добрите съвременници. Какво ли не прави човек за власт и пари? Същия този автор от ПП-ДБ е и директор на издателство – „Сиела“, собственост на същите задкулисни играчи, чиято друга едноименна фирма пък притежава „мадуровките“, на които родните соросоиди се надяват, че ще им помогнат в домогването на властта при предстоящата спирала от предсрочни избори. Българите обаче разбраха елементарната схема на ПП-ДБ и президента и напълно логично бойкотираха опитите им за римейк на протестите от края на 2025 г.

В сряда вечер на „жълтите павета“ се събраха 5-6 хиляди щатни активисти от НПО-та на Сорос, фирмите на олигарсите-кукловоди на върхушката от политическите ГМО-та - ПП-ДБ. Но най-много от всички ще страда Асен Василев, който ще си остане само с мечтите за еднолична власт на ПП- ДБ, която няма как да получат, когато демонстрират ненавист към собствения си народ.