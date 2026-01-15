Само за миналата година са издадени над 270,000 решения по ТЕЛК според в-к Сега.

Над 17 хиляди са издадени само в област Кърджали, което е почти 10% от населението там. За една година. Тук добавяме и факта, че при ТЕЛК с чужда помощ освен директните субсидии и помощи за лицето, най-често негов роднина започва работа като асистент/помощник на 750 евро на месец (ако е на пълен работен ден). С други думи ако всички, получили ТЕЛК в Кърджали успеят да се сдобият и с роднина-асистент вървим към 20% от населението на областта в някаква степен висящо на клона на социалните плащания.

Ами ако излезе, че има градове и села, в които 50% от населението директно или индиректно са на някакъв тип помощи? Тук вече въобще не говорим само за контрола, който някой би могъл да упражнява по тази линия по избори (гласуваш или ти спираме/отказваме ТЕЛК-а), а за фундаментално преструктуриране на цялата държава към някаква форма на мек социализъм, но от най-уродлив и неработещ типаж. Социализъм на "псевдоболните".

От онзи типаж, в който все повече цигани - здрави, прави са на ТЕЛК, барабар с личен асистент - роднина, баш в "смесените общини", а на все повече истински нуждаещи се болни, особено онкоболни в София и големите градове, им се отказва.

Няма да плащам данъци, за да може някой с тях да издържа тумби от роми и други търтеи от всякакъв етнос, че да му гласуват по избори, или защото местните лекари са взели комисионна за тази услуга. При това докато истински болни хора не могат да се доредят. Няма да плащам данъци в държава, която се превръща в социална служба за стотици хиляди псевдоболни, докато си внасяме узбеки и камерунци поради "липса на работна ръка"...