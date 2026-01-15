Евроармия „Бранкалеоне“ ще брани Гренландия от САЩ

ЕС умува как да активира чл. 42 от съюзния договор за военна помощ на държава-членка

Франция, Германия и Швеция изпращат войничета на острова, Дания се блиндира

Риск от ескалация на напрежението в НАТО след помпането на мускули от Брюксел

Една европейска армия “Бранкалеоне” е на път към Гренландия, за да я брани от САЩ. Вчера Германия, Норвегия, Швеция, Франция и още две-три северни държави се вслушаха в призива на Дания да изпратят войници в ледения остров-континент и реагираха веднага положително. Това бе малко или повече отговорът на Стария континент на провала на преговорите във Вашингтон между делегациите на Белия дом и правителство в Копенхаген за дипломатическо решение на появилия се жесток и немислим до неотдавна презокеански проблем. Да, става въпрос за съпротивата на Дания срещу желанието на САЩ и лично на президента им Доналд Тръмп да придобият Гренландия като тяхна земя, независимо, че е територия, принадлежаща на хамлетовата родина.

И докато европейските войничета стягаха връзките на чепиците си за Арктика, от Брюксел дойде вестта, че Европейският съюз обсъжда трескаво въпроса дали може да бъде активиран чл. 42 от съюзното споразумение, който предвижда взаимна военна помощ за държава-членка на общността. Подобен ход обаче би означавал открито военно противопоставяне на САЩ и може да се окаже детонатор на небивала ескалация на напрежението вътре в НАТО.

А междувременно датската премиерка Мете Фредериксен уточни, че тръгналите към ледения остров европейски войници щели да участват в операция на Атлантическия Алианс, като Копенхаген щял да увеличи военното си присъствие в Гренландия и даже да я блиндира.

Следователно, американското предизвикателство вече изглежда приема военен обрат - коментираха външнополитически анализатори в Берлин, Париж и Рим, - но изглежда без да се вземат предвид сметките и интересите на стълба на НАТО - САЩ. Според наблюдателите става дума за напълно непредсказуема и неочаквана ситуация, с която изглежда датското министерство на отбраната въобще не се съобразява и продължава да нажежава напрежението.

“Целта на операцията на НАТО в Гренландия” - заяви негов говорител в четвъртък - “е да се обучат въоръжените сили за военни действия в уникалните условия на Арктика и да се засили присъствието там на Алианса в полза както на европейската, така и на трансатлантическата сигурност.”

“Някои офицери от шведските въоръжени сили - обяви вчера пък премиерът в Стокхолм Улф Кристерсон, - пристигат днес в Гренландия, като те са част от групата на няколко съюзнически държави. Заедно ще подготвят следващите фази на датското учение “Операция Арктическа издръжливост”. - обясни още шведският министър-председател. Норвегия също даде да се разбере, че ще участва във въпросните военни маневри с нейни офицери, виж, Германия щяла да командирова разузнавателен патрул от тринадесетима бойци, към тях в други ден щяла да се присъедини френска група в същия размер и т. н.

Бодра и решителна, шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен не рачи да коментира в столицата на Гренландия - Нуук споменатия член 42 от договора на Съюза, но каза на репортери, че “островът принадлежи на своя народ и е част от НАТО”.

В същото време обаче Европарламентът обяви, че всеки опит за подкопаване на суверенитета и териториалната цялост на Дания нарушавала международното право и заклейми претенциите на Тръмп като “неприемливи”. Доста трогателен бе германският вицеканцлер Ларс Клингбайл, който отбеляза обезсърчено пред журналисти: “Трансатлантическите отношения, такива, каквито ги познавахме, се разпадат...”

Доколкото до оприличаването в заглавието на тази дописка на опитите на Европа да се противопостави на САЩ с прословутата “Армия на Бранкалеоне”, то е сторено съвсем нарочно. Защото откакто този паметен филм на италианския режисьор Марио Моничели се завъртя по екраните преди повече от половин век, “Армията Бранкалеоне” е най-сполучливата метафора за неорганизирана, недисциплинирана, често жалка и комично неспособна група от хора, принудени да действат заедно като войска в името на непостижими цели и водени от съмнителен лидер.

Ама наистина ли се вземат на сериозно в Стокхолм, Осло, Берлин или Париж, когато декларират, че щели да изпратят в Гренландия по няколко офицери или по два-три патрула от по 13 бойци, за да защищават ледения остров от американските попълзновения? Да не говорим за Брюксел, където умуват съвсем задълбочено над два въпроса с ясните отговори “Не!”: може ли член от съюзния договор да се използва срещу страна от НАТО и може ли ЕС да се противопостави на САЩ? Трогателно, но в същото време е драматично несъответствието между реалност и неуместни помисли-идеали, точно като това в “Армията на Бранкалеоне”!