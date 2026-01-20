Федералният съд на Германия издаде разпореждане, че именно Украйна е виновна за саботажа срещу "Северен поток" 1 и 2

Сега е наред друга истерия - защитата на Гренландия против лошия Тръмп

На 15 януари 2026 г. Федералният съд на Германия издаде разпореждане, че именно Украйна е виновна за саботажа срещу „Северен поток“ 1 и 2 през септември 2022 година. Обвиняемият е украинец, Сергей Кузнецов, екстрадиран от Италия в Германия в края на миналата година. /През 2024 г. съдебни разследвания в Дания и Швеция угоднически отсъдиха в полза на Украйна/.

Германия е собственик на 31% от „Северен поток“ и е платила 20% от „Северен поток 2“, т. е. Германия пряко загуби от военния саботаж на Украйна. Това вероятно ще затрудни управляващите в Германия, ако опозицията реши да действа, още повече, че разрушаването на потоците засегна населението.

Спомням си огромния шум, който се вдигна през 2022 г. - всички на Запад обвиняваха Кремъл за саботажите. Защото тогава всички се възмущаваха от Русия и подкрепяха Киев, аз също. Но лесната логика тогава ми каза, че Кремъл всъщност няма никаква полза от разрушаването на потоците, но не и Украйна. Имах смелостта в онези дни на праведна истерия да кажа и напиша точно, каквото каза сега Федералният съд на Германия. Бях обруган, заклеймен и разобличен, като путинист и копейка.

Разбира се за горното - само няколко думи сред десетки хиляди други в западните медии и нито дума - в тукашните.

Сега е наред друга истерия - защитата на Гренландия против лошия Тръмп. Истериците тук са обичайните врагове на Тръмп - огромното мнозинство от западноевропейците, но неприятното е, че и голяма част от източноевропейците също изпаднаха в амок. Да не говоря за медиите им, както и за тукашните.

Става дума за следното: от 70-те години на 19 век САЩ се стремят към Гренландия, през 1917 г. САЩ купуват Датските западноиндийски острови /днес Вирджинските острови/ за 25 млн. златни долара, на 9 април 1940 г. Вермахта смаза Дания за 6 часа /!!!/, точно след година, на 9 април 1941 Хенрик Кауфман /Дания/ и Кордел Хъл/държ. секретар/ подписаха договора за окупацията на Гренландия от САЩ против Вермахта, която продължи до 1952 година. През 1946 година Труман предложи 100 млн. долара за покупката на Гренландия. Тоест Америка се интересува от Гренландия много преди Тръмп, защото за американците е ясно колко е важен островът.

Защо? На полуостров Кола, на около 2000 км от Гренландия от съветските времена са разположени огромна част от руските ядрени оръжия - атомни подводници, междуконтинентални балистични ракети, ядрени бомбардировачи и пр. Пътят на ракетите минава точно над Гренландия и точно там е най-удобно и жизнено за Америка те да бъдат прихванати! Това добре го запомнете!

Заради глобалното затопляне, причинено НЕ от хората, северните морски пътища край Гренландия почти се отвориха, което улеснява руските и китайските военни кораби свободно да се разхождат точно там - край Гренландия. Нищо чудно и подводниците им вече да се разхождат.

Последните дни, обаче видях несериозното поведение на западните власти и медиите им, които отричат горния факт. Според скандинавски дипломати и изглежда дори НАТО, нямало нищо подобно. Really? На западняците не им ли се струва, че Китай и Русия незабавно са изтеглили корабите и подводниците си, за да отричат мнението на Белия дом? Това е логично, но има и друго: преди месеци Тръмп спря космическото разузнаване за Украйна и това ослепи и оглуши украинската войска, която за няколко дни беше безпомощна против Кремъл. Тогава се разбушува поредната праведна западна истерия против злия Тръмп, който изложил на опасност украинците.

Но защо западняците не помогнаха тогава на Киев? Отговор: защото нямат възможностите на САЩ. И сега същите западняци, които нямат очи и уши против Кремъл гръмогласно твърдят, че някак знаят, че Тръмп греши, тоест край острова няма никакви руски и китайски кораби!

И още нещо: страшен позор е позорният факт, че Запада днес се съюзи с Китай и Русия против Америка на Тръмп, заради Гренландия. Мислете върху това!

Тръмп вече наложи мита върху Запада, 10% от 1 февруари и още 15% от 1 юни, заради Гренландия. Това би трябвало да обясни на западноевропейците за какво става дума, както и че Тръмп не се шегува. Както мислеха милиони празни западни неокомунисти.

И пак: основният довод на западните неокомунисти: Тръмп няма нужда да превзема или взима Гренландия, той може напълно да постигне целите си, като разшири съществуващата американска база. Не! САЩ не могат да делят острова, защото той целият е жизнено необходим против руските атомни оръжия.

Именно цялостното притежание на Гренландия от САЩ ще я превърне във вечен гигантски самолетоносач на Свободния свят против днешните две най-могъщи несвободни страни на планетата. И още нещо друго: тези 57 000 жители на Гренландия не знаят ли:

1/ През 60-те и 70-те именно Дания наложи мракобесни, насилствени операции над жените на острова, за ги лишат от деца?

2/ Защо, като толкова искате Дания да ви управлява, вие гренландците най-много се самоубивате в целия свят? Това ли е следствието за вас, самите от управлението на Копенхаген?

3/ Защо, като толкова искате Дания да ви управлява, вие сте петите най-лоши алкохолици в света?

Необичайни дни за света, но такива е имало стотици хиляди и преди. Но сега аз съм свидетел и съвременник на тези дни. Странни дни.